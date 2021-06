"Los shorts eran muy cortitos. apretaban el... ya sabes": Luis Fonsi y David Bisbal desvelan los divertidos momentos del rodaje de 'Dos veces'

Luis Fonsi y David Bisbal han pasado por El Hormiguero para presentar su nueva colaboración Dos veces, un tema que apunta a convertirse en una de las canciones del verano y que han presentado con un divertido videoclip.

Esta colaboración no se trata de un acuerdo entre discográficas, sino que a ambos artistas les une una amistad de más de dos décadas. "La primera vez que lo vi vino a Operación Triunfo. Vino guapísimo, sin barbita y tal... delgadito. Me acuerdo perfectamente", ha empezado bromeando David Bisbal, a lo que Luis Fonsi ha añadido "Sin cachetes".

"Vino a darnos un montón de consejos", ha continuado el almeriense, "pero recuerdo que presentando mi segundo disco, Bulería, en Puerto Rico, le alquilé un bar que tenía. Y apareció con su coche y me dijo que me subiera que me iba a enseñar el nuevo single que había hecho. Y recuerdo que era una balada preciosa que hizo en su momento que se llama Quién te dijo eso".

El puertorriqueño explica que más tarde, en un viaje a las Bahamas, le presentó la idea de un tema llamado Aquí estoy yo, que quería grabar con tres artistas más y al primero que invitó fue a David Bisbal: "Le pedí consejo y lo grabamos y fue nuestro primer Grammy, ¡así que me trajo suerte el muchacho!"

'Dos veces', su colaboración más divertida

Ahora los artista han vuelto a unirse para Dos veces, su segunda colaboración, de la que aseguran que han hecho el videoclip más divertido de su trayectoria. "No paramos de reír. Me decía el director 'tú te tienes que reír aquí' y no hacía falta que hiciese una actuación, porque me salía solo. Sobre todo viendo las caras de Fonsi", ha explicado Bisbal.

"Somos dos tíos desfasados, hace mucho que no vamos al gimnasio y por eso vamos desfasados con la ropa y tal. Llegamos y la membresía no nos funcionaba y a partir de ahí es un panzón de reír todo el tiempo", continúa el almeriense.

"Además la ropa es muy graciosa. Los shorts eran muy cortitos, apretaban el.... ya sabes", ha finalizado Fonsi entre risas, dejando claro que se les marcada "todo".