"Travelo de mierda", los insultos de Javier Pérez Santana después de que Jedet le plantase cara

Durante la fiesta posterior a la celebración de los Premios Feroz en Zaragoza, se supo que se habían producido dos denuncias por agresión sexual.

En una de ellas, trascendió que el presunto agresor fue Javier Pérez Santana, que había intentado hacerle tocamiento sin su consentimiento a la actriz Jedet. El productor de 55 años, fue detenido esa misma noche y puesto en libertad con medidas cautelares tras su declaración.

Ahora, El Periódico de Aragón ha tenido acceso al atestado policial y ha revelado más detalles sobre este altercado. Concretamente, cuando Jedet le plantó cara a Pérez Santana, éste le espetó con insultos de carácter transfóbicos: "Travelo de mierda, eres una travesti envidiosa, puta, transexual envidiosa, ten cuidado conmigo que soy gitano".

Estos insultos chocan con Mi vacío y yo, el semidocumental por el que el productor había sido nominado a los premios y que trata de una persona con disforia de género.

Jedet responde a quienes la acusan de subirse al carro de la salud mental // Gtresonline

Bob Pop y otros directores de cine también fueron acosados por Santana

Poco después de conocerse el arresto de Javier Pérez Santana, el escritor Bob Pop confesó en un programa de radio que él también fue acosado por el productor esa misma noche: "Yo estaba ahí charlando con gente y vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía"

En su confesión, Bob Pop aseguró que no detectó este acto como una agresión hasta que vio las fotos de Santana en la prensa como detenido: "En ningún momento pensé que eso se podía denunciar. De repente pensé: ‘Me ha tocado mi cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas".

Bob Pop // Gtres

Esto le ha llevado ha reflexionar sobre la poca educación y los pocos recursos que tenemos para enfrentarnos a estas situaciones: "Cuando veo la denuncia y demás pienso: ‘Qué mal educados estamos, mi generación mi cultura, que tienes que asumir que eso es lo normal’. Me parece un avance enorme que no tengamos que asumir que es lo normal. Me pareció que era lo que hemos tenido que soportar toda la vida y me tocó este como me podría haber tocado cualquier otro".

Y no solo Bob Pop. Según recoge El País, Javier Pérez Santana ha asaltado, al menos, a seis personas más. Entre ellas a los directores David Moragas y Marc Ferrer el año pasado en la fiesta posterior a los Premios Gaudí y también de los Premios Feroz. Además de otras personas de la industria que no han querido revelar su identidad.