Se viene una serie inspirada en la vida de Alanis Morissette

Alanis Morissette tendrá una serie inspirada en su propia vida. El título de la ficción será Relatable y parece que será una comedia grabada con una sola cámara, por lo que tendría ese tono de filmación casera, ¿no creen?. Además, será la canadiense la encargada de la producción y de la banda sonora de la serie.

La serie estará a cargo de Elizabeth Beckwith y Christopher Moynihan, guionista y showrunner, respectivamente. La historia estará centrada en la vida cotidiana de una cantante que pasó por tiempos mejores y que ahora debe afrontar la vida cotidiana, sin las estridencias de ser una estrella.

Así es como Alanis Morissette hará una especie de autoparodia sobre su propia vida o eso es lo que esperamos. Habrá que ver el color que toma el proyecto. No obstante, esta no es la primera vez que la cantante se mete de lleno en un proyecto cinematográfico y los más puestos en materia televisiva recordarán sus papeles en Sexo en Nueva York o, incluso, su voz a un cangrejo animado para la serie animada Madagascar: A Little Wild, nacida a partir de la exitosa serie de películas Madagascar.

De hecho, también hay que estar muy atentos al estreno del segundo capítulo de la serie Music Box, titulado Jagged y en el que se retrata la historia de la cantante.