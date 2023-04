Las voces detrás de las canciones de 'Todos quieren a Daisy Jones', la serie sobre el éxito de una banda de rock ficticia

La miniserie musical Todos quieren a Daisy Jones —Daisy Jones & The Six en su título original— cuenta la historia de un grupo ficticio de rock and roll estadounidense que acaricia a la fama en la década de los 70 para después descender y caer en el olvido.

Una época de sexo, drogas y rock and roll basada en las páginas del libro homónimo escrito por Taylor Jenkins Reid. La autora, que se inventó tanto el nombre de la banda como su historia, reconoció que encontró la inspiración en las actuaciones de Fleetwood Mac para televisión.

Prime Video es la plataforma donde Todos quieren a Daisy Jones está disponible desde el pasado 3 de marzo. Un drama musical que traza la historia de una de las bandas más famosas del mundo y explora la razón detrás de su separación en el apogeo de su éxito.

Aunque resulte una historia de lo más verosímil, tanto el nombre de la banda como la historia son totalmente ficticias.

Daisy Jones & The Six: una banda ficticia con dos vocalistas

Para grabar la banda sonora de la serie, sus creadores pusieron en marcha un grupo musical con el mismo nombre —Daisy Jones & The Six en inglés— y dos vocalistas.

Riley Keough es Daisy Jones

es Daisy Jones Sam Claflin es Billy Dune

Riley Keough (nieta de Elvis Presley) es Daisy Jones: actriz y voz femenina

La vocalista de esta banda es también la protagonista femenina de la serie, la actriz Riley Keough, que además es nieta de Elvis Presley.

Es ella quien pone voz a las canciones del álbum que se ha editado tras el estreno de la serie bajo el título Aurora.

Riley Keough tiene 33 años y es la mayor de los cuatro hijos de Lisa Marie Presley, fallecida el pasado mes de enero tras sufrir un paro cardíaco.

La hija del rey del rock tuvo cuatro vástagos: tres hijas (Riley y las gemelas de 14 años Harper Vivienne y Finley) y el joven Benjamin Keough, que se quitó la vida en agosto de 2020 después de haber sufrido severos episodios de depresión y adicciones.

Sam Claflin es Billy Dunne: actor y voz masculina

El actor británico Sam Claflin, de 36 años, es la voz masculina que se une a la de Presley en las canciones del álbum Aurora y de la serie.

Interpreta a Billy Dunne, el compañero sobre el escenario de Daisy Jones. Es el cantante principal y compositor de la banda.

Los actores que forman parte de la banda en la serie

Suki Waterhouse como Karen Sirko, la teclista de la banda

como Karen Sirko, la teclista de la banda Will Harrison como Graham Dunne, el guitarrista líder de la banda

como Graham Dunne, el guitarrista líder de la banda Josh Whitehouse como Eddie Roundtree, el bajista de la banda

como Eddie Roundtree, el bajista de la banda Sebastián Chacón como Warren Rojas, el batería de la banda

como Warren Rojas, el batería de la banda Nabiyah Be como Simone Jackson, amiga y compañera de habitación de Daisy, compositora y futura cantante de disco

'Todos quieren a Daisy Jones' de Disney+, la historia de rock&roll sobre cómo el mundo se desmorona cuando por fin alcanzamos nuestros sueños // Disney+

Las canciones principales de 'Aurora', el álbum de The Daisy Jones & The Six

El sencillo Regret Me de la banda ficticia de la serie fue lanzado el 25 de enero de 2023.

El segundo sencillo Look at Us Now (Honeycomb) se estrenó el 15 de febrero y este 2 de marzo vio la luz Aurora, el álbum de The Daisy Jones & The Six que aglutina la banda sonora completa de la serie.

El disco Aurora cuenta con la producción adicional de Tony Berg en colaboración con músicos como Chris Weisman, Jackson Browne, Marcus Mumford y Phoebe Bridgers.