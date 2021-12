"Machista y anacrónico": suspenden una competición de rallies en Galicia que iba a regalar ropa interior a las ganadoras

La celebración del Open Gadis - Pecado Original Donas co Motor de Galicia 2022 ha terminado cancelándose . La Federación Galega de Automovilismo (FGA), encargada de llevarla a cabo la competición femenina rallies, ha suspendido el evento por las numerosas críticas recibidas de sus participantes.

El enfado llegó cuando la federación anunció los premios que las ganadoras recibirían: conjuntos de ropa interior supuestamente deportiva, algo que no ha sentado nada bien a las competidoras. El comunicado de la federación aseguraba que "se entregarán conjuntos de ropa interior 'Modelo Federación' para usar debajo del mono de competición".

Rechazo de las participantes y baja de un patrocinador

Uno de los equipos automovilísticos que se han pronunciado acerca de este revuelo es el Melmac Rally Factory, que ha tildado el premio como una falta de respeto a la mujer en este deporte. Además, plantean que según este baremo, a los hombres se les deberían de regalar "gayumbos de los Simpson".

"A todo el equipo nos parece una pedazo falta de respeto hacia la mujer en este deporte que esto se ponga como premio. Queremos incluso entender que el comunicado se refiere a la ropa que va debajo del mono, "ropa ignífuga", porque de lo contrario nos imaginamos que a las organizadoras les van a regalar una liga y a los ganadores de la FGA unos gayumbos de los Simpson en igualdad de condiciones ¿o como va esto?", han escrito en sus redes sociales.

A pesar del rechazo de las participantes, lo que ha precipitado la cancelación de los premios es la desvinculación de uno de los principales promotores de la competición: los Supermercados Gadis, que colaboraban con FGA como iniciativa de apoyo al deporte femenino. Sin embargo, desde sus redes sociales han querido mostrar su rechazo a la prueba, así como a "los regalos de la misma", que suponen "un ataque contra la dignidad de la mujer".

Un expiloto local ataca a las mujeres que criticaron el premio

Con la ironía como recurso, el piloto local Serxiño Pazos aseguraba que él estaría encantado de recibir el premio. "Tranquilas chicas. Si no queréis el dinero que da en premios dicha marca patrocinadora de la Copa Donas en Galicia voy a hablar yo con ellos a ver si me lo dan a mi. Gracias que a mi no me sobran los sponsors y la verdad no me importa que me regalen también la ropa interior ignífuga. Vosotras seguid pidiendo al bar Paco que seguro que os da más dinero que una marca de ropa", escribió en sus redes sociales, un mensaje compartido por el equipo Melmac con la intención de mostrar todas las opiniones sobre el polémico premio.

Iván Corral, presidente de la FGA, en el punto de mira

El presidente de la Federación Galega de Automovilismo tiene las miradas puestas sobre él tras el revuelo causado. Tanto es así que se ha creado un grupo de trabajo alternativo, encabezado por Antonio Rodríguez Troitiño, con la intención de conformar una candidatura alternativa a la actual presidencia.

Desde las redes sociales de esta plataforma, bautizada como RenovaFGA, tildan la gestión de Iván Corral como "esperpéntica, sexista, machista y anacrónico".