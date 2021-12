"Tía, te quiero un montón": la emotiva complicidad de Paula y Yanisse, las niñas que han cantado el Gordo de la Lotería de Navidad

La suerte ha llamado a la puerta de Paula y Yanise, las niñas de San Ildefonso a las que le ha tocado cantar el Gordo de la Lotería de Navidad. Llenas de emoción, no han podido evitar dedicarse unas palabras de cariño que han entusiasmado al público y los usuarios de las redes sociales.

El Gordo de la Lotería Navidad se ha hecho esperar. No ha sido hasta las 12.12 horas cuando Paula y Yanisse han cantado el número premiado, el 86.148. Un momento de emoción y nerviosismo que las jóvenes han vivido delante de las cámaras y que pone de relieve la entrañable complicidad que existe entre ellas.

"Me voy a poner a llorar, eh", le decía Paula a su compañera mientras enseñaban las bolas al jurado. "No llores", respondía Yanisse. Entusiasmadas por ser protagonistas de un momento para la historia, no han podido evitar mostrar su cariño mutuo. "Tía que nos ha tocado. Tía, te quiero un montón", decía una. "Yo también", le respondía la otra.

Dónde ha caído el Gordo de Navidad

El Gordo, dotado con 4 millones de euros a la serie (400.000 al décimo) y hasta la fecha el número más alto del máximo premio era el 79.250, que salió en el año 2010.

La mayoría de las series del Gordo, en total 129, se han vendido en la terminal de la estación del AVE de Madrid, en Atocha, por donde transitan cada día miles de viajeros procedentes de toda España, por lo que sin ninguna duda los millones estarán muy repartidos.

En Las Palmas de Gran Canaria, se han vendido 400 décimos y el Gordo ha dejado 160 millones en la administración de Lotería del Centro Comercial El Mirador.

En Santoña (Cantabria), Ayamonte (Huelva) y una administración de Madrid tan solo se ha vendido una serie de este número.