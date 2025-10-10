Las novedades musicales más destacadas: Ana Mena, David Guetta, Viva Suecia, DePol y más

Estamos emocionados con este viernes de lanzamientos musicales. Ana Mena vuelve con Lárgate , Viva Suecia lanza su esperado quinto álbum de estudio, Leiva adelanta la canción de la banda sonora de su documental Hasta que me quede sin voz y DePol presenta su disco debut. En el terreno internacional, David Guetta se une a Tones And I y Teddy Swims en Gone, Gone, Gone .

Llevábamos más de un año esperando este momento. Ana Mena regresa con una balada que evoca los ritmos melancólicos de los años 70 y en la que eleva el desamor a su máxima expresión.

Este viernes supone también la vuelta de David Guetta, que se acompaña esta vez de Teddy Swims y Tones and I, y llega lo nuevo de Leiva, que ha decidido adelantarse al estreno de su documental para presentar la canción Hasta que me quede sin voz.

Además, Viva Suecia lanza su esperado quinto disco, Hecho en tiempos de paz, y DePol presenta su álbum debut, no lo sé ni yo, que viene con gira incluida.

Descubre los lanzamientos más destacados de la semana de la mano de Roger Freedom.

Lárgate - Ana Mena

Ana Mena regresa después de un año, un mes y ocho días sin ningún lanzamiento y lo hace con Lárgate, una balada negra que da inicio a su nueva etapa musical. La cantante malagueña recupera los ritmos melancólicos de los 70 en esta canción que dirige a una persona que le hizo mucho daño en el plano sentimental. "Tengo diez mil maneras para matarte", repite la intérprete que acompaña al lanzamiento de un videoclip plagado de guiños cinematográficos y en el que sí lleva a cabo la ejecución.

Gone, gone, gone - David Guetta, Teddy Swims y Tones and I

También regresa David Guetta, que en julio lanzó una versión renovada deTogether de Bonnie Tyler junto a Hypaton y que ahora se ha unido al estadounidense Teddy Swims y a la australiana Tones and I. El DJ de París presenta Gone Gone Gone, una canción llena de ritmo que define como uno de sus temas más especiales y que promete animar las pistas de baile de todo el mundo.

Mala prensa - Viva Suecia

El rock más clásico llega con Viva Suecia y su canción Mala Prensa, primera pista de su quinto álbum de estudio Hecho en tiempos de paz. Los de Murcia abrazan este estilo musical y apuestan por las letras frescas, espontáneas y no demasiado pensadas de los grandes himnos del rock como Demoliendo hoteles de Charly García. Ellos mismos reconocen leer las críticas y, si son constructivas, las aceptan aunque sean negativas. Todos esos comentarios les han llevado a crecer, mejorar y llegar hasta aquí.

Última bala - DePol

no lo sé ni yo, el disco debut de DePol, llega con Última bala como carta de presentación. El cantante, que ha trabajado en este tema junto a Álex Granero y Yarea Guillén, reconoce que esta es una de sus canciones más especiales y está convencido de que será la que mejor funcione en directo cuando empiece la gira, de la que ya ha anunciado las primeras fechas, por estar cargada de energía.

Hasta que me quede sin voz - Leiva

Leiva se adelanta al estreno de su documental Hasta que me quede sin voz para presentar la canción compuesta para su banda sonora. En el single, escrito en un momento clave para el artista, cuando se recuperaba de una operación clave de las cuerdas vocales, se muestra nostálgico y lamenta el paso del tiempo y de los años salvajes. La guitarra marca el ritmo de la canción, con el característico estilo de Leiva.

Sigue la lista completa de novedades musicales