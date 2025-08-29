Las novedades musicales más destacadas: Sabrina Carpenter, Robbie Williams, Pablo Alborán y más

Para muchos el año nuevo no comienza en diciembre, sino en septiembre, cargado de nuevos propósitos y energía después de unas vacaciones de verano bien acompañadas de los éxitos más refrescantes.

No obstante, aunque lleguemos animados, despedir la temporada de verano a veces se hace cuesta arriba. Nuestros artistas lo saben, y por ello, el último viernes de agosto viene con un arsenal de estrenos que prometen ser temazos. A continuación, Descubre los más destacados de la mano de Roger Freedom.

Vámonos de aquí - Pablo Alborán

A ritmo de palmas y guitarra, Pablo Alborán nos pone a bailar con Vámonos de aquí, el tercer adelanto de su próximo álbum de estudio KM0. El malagueño cuenta en esta canción, directa y enérgica, de pulso vibrante y arreglo de cierta inspiración country, con la colaboración a la armónica de la brasileña Indiara Sfair.

Tears - Sabrina Carpenter

Junto al lanzamiento de su esperado y polémico álbum Man's Best Friend, Sabrina Carpenter lanza Tears, con un videoclip que no deja a nadie indiferente con toques de terror, referencias a la película The Rocky Horror Picture Show y escenas de sensualidad. Le acompaña el actor Colman Domingo como drag queen. "Me mojo al pensar en ti / Siendo un chico responsable / Tratándome como se supone que debes hacerlo / Las lágrimas corren por mis muslos", dice el estribillo del tema.

La culpa - Rouss ft. Despistaos

El exjuez de Operación TriunfoPablo Rouss y la banda alcarreña Despistaos han decidido fusionar sus voces en La culpa, un sencillo que nos anima a dejar atrás a quien no nos merece. "No quiere tus disculpas / Que te coma la culpa / Cuando la veas bailando por ahí / Ya pasó tu momento / Y si no estás contento / No haber jodido lo que te hacía feliz", dice el estribillo de la canción.

Human - Robbie Williams ft. Jesse & Joy

Robbie Williams sorprende a sus fans con una colaboración junto al dueto mexicano Jesse & Joy. La canción,Human, es la una nueva pista del disco BRITPOP, que verá la luz en otoño de este año. El sencillo cuenta con un videoclip que, junto a la letra, refleja lo que significa ser humano y la vida en sí.

Lo que pasó, pasó - Álvaro Soler ft. Martas Santos

El cuarto álbum de estudio de Álvaro Soler llega en octubre con Lo que pasó, pasó en su tracklist. El single, en el que colabora con Marta Santos, cuenta con un ritmo flamenco y un estribillo de lo más pegadizo que ya nos ha cautivado: "Lo que pasó, pasó / La vida sigue y a lo mejor / Lo que hoy nos duele, mañana no / Porque este cuento no se acabó".