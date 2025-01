Las novedades musicales con Roger Freedom: Despistaos con Veintiuno, Dani Martín, Aitana y mucho más

Novedades frescas y cargadas de energía en Europa FM con una selección ideal para todos los públicos. Por un lado, dos generaciones del pop nacional se dan la mano en Nunca la primera, la colaboración entre Despistaos y Veintiuno, la superestrella estadounidense Tate McRae deslumbra en Sports car y Dani Martín estrena el videoclip de Carpe diem acompañado de los actores Milena Smit y Hovik Keuchkerian.

Además, Aitana comienza 2025 con nueva música —Segundo intento es su nuevo single— y Alejandro Sanz se rodea de los estadounidenses de origen mexicano Grupo frontera para cantar Hoy no me siento bien.

Nunca la primera - Despistaos ft. Veintiuno

Una de las colaboraciones soñadas por los amantes del pop en nuestro país acaba de hacerse realidad con el lanzamiento de Nunca la primera. Una canción en la que dos bandas icónicas, Despistaos y Veintiuno, unen a dos generaciones con acento totalmente castellanomanchego.

Sports car - Tate McRae

Tate McRae se ha convertido para muchos en la sucesora natural de Britney Spears gracias a su capacidad de cantar y bailar como hacía la diva de los 2000 y, con su nuevo single Sports car, que estará incluido en su próximo álbum So close to what, lo demuestra con creces.

Carpe diem - Dani Martín

Dani Martín cuenta por éxitos los días desde el lanzamiento de su último álbum El último día de nuestras vidas. Un regreso a la actualidad musical que, además, acaba de crecer en el ámbito audiovisual con el lanzamiento del videoclip de Carpe diem (disponible a partir de las 20:00 horas en España), en el que protagoniza una intrigante historia penitenciaria junto a los actores Milena Smit y Hovik Keuchkerian.

Segundo intento - Aitana

Aitana ha comenzado 2025 con toda la fuerza que caracteriza a la joven catalana y ha publicado Segundo intento, el primer single de su próximo álbum. Una canción en la que la artista profundiza en su personal estilo de pop electrónico y en el que algunos ven más de un dardo a alguna expareja.

Hoy no me siento bien - Alejandro Sanz ft. Grupo Frontera

Alejandro Sanz sigue deshojando la margarita de la información con respecto a su nuevo álbum, que verá la luz a principios de este 2025, y ha lanzado Hoy no me siento bien. Una canción en la que el artista abraza también los momentos menos felices y para la que se ha rodeado del grupo estadounidenses de origen mexicano Grupo frontera, que ya deslizaron esta colaboración hace tiempo.

