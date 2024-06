Las novedades musicales con Roger Freedom: Efecto Pasillo, Kygo, Lola Índigo y muchos más

Que bien sienta un buen son canario para comenzar el verano. Roger Freedom ha elegido Yo quiero amarte, el nuevo single de Efecto Pasillo para iniciar esta selección perfecta para el buen tiempo que resultan las Novedades musicales.

El productor noruego Kygo llega junto al compositor británico Plested en Me Before, Lola Índigo se hace un homenaje a sí misma en La Reina y Varry Brava cuenta la experiencia de El último festival desde dentro.

Además, el último lanzamiento de Amaia, Nanai, cierra una lista de lo más variada.

Yo quiero amarte - Efecto Pasillo

La banda canaria Efecto Pasillo adapta al castellano en Yo quiero amarte una de las canciones más famosas de Bob Marley: Is this love. Se trata de la primera vez que la familia Marley permite que una canción del icono de la música mundial se adapte a otro idioma, todo un honor para el grupo, que cuenta con el jamaicano como uno de sus grandes referentes.

Me Before You - Kygo ft. Plested

El productor noruego Kygo mantiene el pulso en las Novedades musicales y vuelve a aparecer, esta vez acompañado del cantante y compositor británico Plested, con una canción en la que la electrónica tranquila consigue transmitir ese buen rollo que todos buscamos en verano en esta Me Before You.

La Reina - Lola Índigo

Lola Índigo quiere mantener su trono del verano con La Reina, un tema en el que la madrileña se enfrenta a su propia némesis con un sonido que combina su esencia bailable con matices de electrónica.

El último festival - Varry Brava ft. Bely Basarte

Varry Brava estrena colaboración con Bely Besarte en El último festival, una canción en la que los alicantinos cuentan, con su identitario pop alegre lleno de sintetizadores, cómo viven sus directos en festivales.

Nanai - Amaia

Plagado de referencias a su experiencia en la edición de Operación Triunfo 2017, de la que salió como ganadora, Nanai, el nuevo single de Amaia, viene acompañado de un videoclip que hará las delicias de los fans de la artista navarra.

Escucha en Europa FM tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.