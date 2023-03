Las novedades musicales de la semana con Uri Farré: Calvin Harris, Ellie Goulding, Maluma y más

Llega el viernes y con él, las novedades musicales de la semana. Uri Farré nos trae algunos de los mejores temazos que se han estrenado recientemente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Además, también hay espacio para nuevos discos.

Coge un boli y apunta porque en Europa FM presentamos lo más destacado de la semana. ¡No te los pierdas!

Calvin Harris y Ellie Goulding - 'Miracle'

Calvin Harris y Ellie Goulding se unen por tercera vez para lanzar Miracle, un tema festivo y alegre en el que el DJ británico pone su seña de identidad.

En 2012 trabajaron juntos por primera vez en I need your love y dos años más tarde se reunieron para Outside.

Maluma - 'La reina'

Maluma rinde homenaje a la mujer con su nueva canción La reina. En el videoclip, reúne a 17 mujeres que cuentan sus historias de resiliencia, superación y valentía.

En este tema presenta un estilo muy distinto al que Papi Juancho nos tiene acostumbrados, en el que manda un mensaje de apoyo a todas las personas que lo están pasando mal.

Becky G y Omega - 'Arranca'

Becky G está de regreso y esta vez lo hace de la mano de Omega El Fuerte y su nueva canción Arranca. Se trata de un tema veraniego en el que el mar es el protagonista.

Laura Pausini - 'Un buen inicio'

Laura Pausini celebra 30 años de exitosa carrera musical y lo hace con el tema Un buen inicio. La estrella italiana adelantó este single en los tres conciertos que dio en un plazo de 24 horas en Nueva York, Madrid y Milán.

"Quería darles un adelanto a los que vinieron a los conciertos para que realmente fuera nuestro 'buen inicio'. La canción es como una instantánea de lo que me ha traído hasta aquí, hasta este nuevo reinicio", dijo la artista sobre el significado de este nuevo tema.

Soraya Arnelas - 'La cita'

Soraya apuesta nuevamente por las canciones positivas en La cita.

Después del éxito cosechado con canciones como Que bonito, Lo bueno y Yo brindo, La cita es una invitación a vivir el presente, a bailar, a disfrutar de la gente a la que quieres, con un sonido afrobeat-pop. La cita es un himno para celebrar la vida y es la confirmación de que las canciones rítmicas alegran el corazón, motivan e inspiran.

Tiziano Ferro - 'El mundo es nuestro'

Acabamos con otro artista italiano, Tiziano Ferro, que estrena su disco El mundo es nuestro. A pesar de que está en italiano, también tiene una versión en español y en este álbum reflexiona sobre temas como la depresión o la tristeza. Sin embargo, lo combina con unas melodías enérgicas y vivas.