Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Lola Índigo, Vicco, Abraham Mateo y muchos más

Las parejas musicales pisan fuerte en la lista de novedades de este viernes. Vicco se une a Abraham Mateo para lanzar Te quiero, Aitanaestrena su videoclip con Danna Paolay Malú lanza la nueva versión de Diles junto a Ana Mena.

Anitta también se ha buscado pareja para el videoclip de Mil veces, su nueva canción. Damiano David, líder de Maneskin, es el coprotagonista de este trabajo incluido en la lista de novedades musicales más destacadas de la semana de Xavi Alfaro. ¡No te la pierdas!

De Plastilina - Lola Índigo con Pepe y Vizio

Lola Índigo suma una nueva canción a su proyecto GRX, nacido para colaborar con artistas emergentes de Granada. Después de lanzar Mala suerte con Dellafuente, ahora le toca el turno de De Plastilina junto al dúo Pepe y Vizio, una de las duplas más talentosas de la música urbana formada en 2016.

Tequiero - Vicco y Abraham Mateo

Vicco y Abraham Mateo unen sus voces en Te quiero, una canción que anunciaron por sorpresa el sábado 14 de octubre y que se presenta como un temazo pop para los más enamorados.

Esta colaboración habla sobre el amor y los encuentros fortuitos e incluye referencias a momentos que han marcado el último año en las carreras de ambos artistas. Así hay un guiño a Nochentera y a la participación de Abraham Mateo en La Velada del Año de Ibai Llanos, donde se impuso en su combate.

A Christmas Song - Cher y DJ Play

Tras la publicación de DJ play a Christmas Song, la icónica Cher estrena su primer álbum navideño Christmas. Su nuevo trabajo incluye canciones inéditas, temas reinterpretados de otros clásicos y colaboraciones con artistas de la talla de Cyndi Lauper, Michael Bublé. Tyga o Stevie Wonder, con quien canta What Christmas Means To Me.

Alas - Shinova

Alas es el primer adelanto de El Presente, el próximo álbum de Shinova. Con un sonido vanguardista e internacional, Alas deja claro el concepto sónico y temático del disco. Potente, melódico y con un estribillo redondo y directo, su mensaje optimista y enérgico convierte esta canción en el saludo perfecto para dar la bienvenida a este nuevo comienzo.

Anitta - Mil Veces

Anitta grabaría "MIL VECES MÁS" el videoclip de su nueva canción, Mil Veces. No es para menos, la artista brasileña ha elegido al cantante italiano Damiano David, vocalista de Maneskin, como protagonista de este trabajo. Sensualidad en estado puro.

