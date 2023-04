Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Rosalía, Rauw Alejandro, Lola Índigo y más

Los estrenos musicales han llegado a Europa FM como un ciclón. Descubre de la mano de Xavi Alfaro cuáles son las novedades imprescindibles de la semana, esas canciones que no van a dejar de sonar, que no te vas a sacar de la cabeza y que ya puedes escuchar en la radio que te pone los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Pegadizas 100%.

Viernes es sinónimo de estrenos musicales.

Recibimos el fin de semana en Europa FM descubriendo los nuevos estrenos de artistas tan conocidos como Juanes, Lola Índigo, Portugal The Man o Miss Caffeina.

Juanes - Ojalá

Ojalá, el nuevo single de Juanes, que formará parte de su nuevo álbum Vida cotidiana, que ha fijado la fecha de lanzamiento para el 19 de mayo. Un canto optimista al amor y las miles de posibilidades -y oportunidades- que existen de amar y ser amado.

Rosalía y Rauw Alejandro - Vampiros

Vampiros pertenece a su proyecto conjunto de tres canciones. RR es la crónica sonora del camino recorrido por Rosalía y Rauw Alejandro, trazando una hoja de ruta de su relación desde el pasado hasta el presente, con indicios de lo que les depara el futuro. Sus voces se complementan mientras se entrelazan con una química creativa que solo una pareja podría compartir. Rodado en Barcelona, el clip está inspirado en una película y cuenta con multitud de referencias a la ciudad condal.

Lola Índigo - El Tonto

El Dragón, el tercer disco de Lola Índigo, ya está disponible. Pop, urban, electrónica.. La cantante explora un sinfín de sonidos y facetas en un disco que consolida su eclosión como artista multidisciplinar. Una de las colaboraciones más destacadas es la que tiene con Quevedo, el artífice del estribillo más coreado del verano gracias a su sesión con Bizarrap.

Miss Caffeina - Y De Repente

Y De Repente forma parte del álbum Shangay Baby, el último lanzamiento de Miss Caffeina.

Nil Moliner feat Pitizion - Súbeme el volumen

El artista catalán, que está inmerso en la grabación de su tercer disco y que acaba de publicar canciones como Dos primaveras o Súbeme el volumen sorprendía a sus fans hace unos días con una retransmisión en directo durante 24 horas en los que no dejó de componer y disfrutar de nuevos sonidos.

Portugal. The Man - Champ

El regreso de Portugal. The Man se confirmó hace unos meses con el estreno de Dummy, su primer single tras un tiempo de ausencia. Igual que este nuevo The Champ, ambos temas estarán incluidos en el nuevo disco de la banda, Chris Black Changed My Life, que saldrá a la venta el próximo 23 de junio.

Escucha todas las novedades de Europa FM