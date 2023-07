Los temas más refrescantes de Europa FM: Vicco, Miley Cyrus, Sebastián Yatra y mucho más

Un atardecer infinito, un viaje en coche con tus amigos, un destino por descubrir, un amor de verano que vivir... El verano está lleno de momentos realmente mágicos.

Xavi Alfaro te trae la mejor música para que les pongas banda sonora a estos momentos, unas canciones que te llevarán a ellos cada vez que las vuelvas a escuchar.

Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle - Vagabundo

La unión latina más top de este verano. Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle te invitan a vivir un inolvidable amor de verano en esta irresistible bachata urbana.

Miley Cyrus - Flowers

El renacimiento como mujer y como estrella de la música tras su divorcio con Liam Hemsworth. Flowers es un himno al amor propio, la autoestima y la sanación, además del single principal de su exitosísimo disco Endless Summer Vacation.

The Black Eyed Peas & Daddy Yankee - Bailar Contigo

El junte más llamativo del verano parte de un sample de Scatman en aquella canción con el irresisitible y contagioso Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop. The Black Eyed Peas y Daddy Yankee te invitan a echar un baile veraniego en este Bailar Contigo.

Vicco - Nochentera

La canción más reproducida del Benidorm Fest, un éxito sin precedentes que ya supera a la triunfal SloMo de Chanel. La Nochentera de Vicco no sonó en Eurovisión pero sí se ha convertido en el himno favorito para bailar toda "la nochentera".

David Guetta ft. Anne Marie & Col Leray - Baby Don't Hurt Me

Baby Don't Hurt Me es una revisión de David Guetta de todo un clásico de la múisca electrónica como lo es What Is Love, que sin duda marcó un antes y un después en este género. Lo hace acompañado de Anne Marie y Col Leray.

Ya sabes, si quieres triunfar en tus vacaciones... ¡Hazle caso a Xavi Alfaro!

¡Escucha en Europa FM tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre!