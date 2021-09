Adrián de Nunatak: "El mar Menor no tiene capacidad de autorregularse pero eso no quita que entre todos podamos ayudarlo"

Nos ponemos serios en Cuerpos especiales para recibir a Adrián Gutiérrez, vocalista de Nunatak y licenciado en ciencias medio ambientales, que viene a hablarnos de la terrible situación que vive el Mar Menor en Murcia.

"Esta semana ha salido un informe del instituto oceanográfico español, encargado por el Gobierno, que dice que el mar Menor ha perdido la capacidad de autorregulación. Dado a todos los fertilizantes que se han vertido en la laguna en los últimos años, han acabado con el oxígeno del mar menor, las algas han crecido a lo loco y han dado ese color verde y los peces se han tenido que escapar a la orilla para conseguir oxígeno", ha explicado Adrián.

"Con todo ello, el mar Menor no tiene capacidad de autorregularse pero eso no quita que entre todos no seamos capaces de ayudarlo y de recuperarlo", ha añadido, pidiendo ayuda ciudadana.

¿Qué podemos hacer para recuperar el mar Menor?

Por este motivo, existe una iniciativa legislativa popular con una recogida de firmas para poder recuperar el Mar Menor: "Desde la Universidad de Murcia, Teresa Vicente que es una experta en derecho, lanzó esta iniciativa popular para conseguir la personalidad jurídica del Mar Menor. Esto es básicamente crear todo un marco legal nuevo para el Mar Menor y así conseguir protegerlo. Porque las leyes de protección que ahora mismo lo ayudan, entre que no se persiguen y no se cumplen, hace que esté en una situación".

Para poder firmar hay que visitar la web https://ilpmarmenor.org/ donde podrás encontrar más de 400 puntos para poder firmar en toda España. Localiza el más cercano y ayuda con esta iniciativa que lleva 500.000 firmas, pero que todavía faltan 200.000 más.

Nunatak, siempre ligados al medio ambiente

Adrián es el cantante del grupo cartagenero Nunatak, que siempre ha estado muy ligado al medio amiente. Han regalado semillas, crearon una entrada verde en sus conciertos para destinar dinero a la ANSE (Asociación de naturalistas del sureste) y han compuesto un himno al Mar Menor que se llama Sol y sal.

"El mar Menor es siempre fuente de inspiración y de preocupación. Y desde el principio siempre hemos estado intentando apoyarlo y esta canción, de la que me siento muy orgulloso, es para ayudar con la ILP y recaudar dinero, y la verdad es que estamos contentísimos con la acogida y con el nivel de ilusión y de disposición que todo el equipo que ha participado ha demostrado", ha explicado Adrián.

Y no es para menos, ya que en Sol y sal además de a Nunatak encontramos otros grandes artistas como Rozalén, Carlos Tarque (M-Clan), Miguel Ríos, Annie B. Sweet, Nina de Juan (Morgan), Gabriel de la Rosa (Shinova), Sean Frutos (Second), Antonio García (Arde Bogotá), Fran Vicente (Ayoho).