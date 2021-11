Ana Morgade: "Había gente que me decía: 'Si tú no tienes un cuerpo normativo, ¿cuál lo es?"

La idea del portatrajes surgió de madrugada. Ana Morgade estaba dándole un biberón a su hija Martina cuando empezó a agobiarse pensando en la alfombra verde de la Seminici de Valladolid. ¿Qué podía llevar?

"Estaba aterrada y por eso había postergado el momento", la ha confesado este martes a Eva Soriano e Iggy Rubín. En ese momento solo se preguntaba una cosa: "¿Cómo demonios saco de un showroom un vestido de gala de la talla 42?". Y sólo había una respuesta válida: eso es imposible.

"Hay que recordar que en los showrooms las tallas son siempre las más pequeñas, la 34 o la 36", ha explicado Eva Soriano.

"Pensando en esto dije: 'Me voy a un Zara y me pillo un básico negro. Me voy a una corsetería para pillarme una faja nueva de mi talla... ", buscó como alternativas. "Me estaba volviendo loca y pensé en hacerme algún básico, y luego me vino la frase de 'Me quedan mejor los portatrajes'... Y mee fui a dormir con esa idea en la cabeza".

Al día siguiente había quedado con su amiga la cómica argentina Charo López. Le pareció una idea brillante, pero necesitaba una segunda opinión. Fue la de su marido, que le dijo que la idea era buena pero que fuese consciente que se la podía cargar. Lo hizo igualmente y triunfó.

Mensajes de apoyo y algunos trolls

"Las primeras 48 horas lo que recibí de manera masiva fueron mensajes de un montón de mujeres y de hombres que decían ¡qué guay hacer este debate. A mí también me pasa!", ha contado sobre ese outfit, que le pidió prestado a su madre (sin revelarle su idea) y que se probó a escondidas en el baño.

"Había gente que me decía: 'Si tú no tienes un cuerpo normativo, ¿cuál lo es?' Porque yo me puedo comprar ropa en tiendas mainstream", ha contado sobre otra de las reacciones, a las que días después se sumaron los trolls.

"A partir de los 5 o 6 días empezaron a venir trolls al olor de la mierda", ha reído restándoles importancia.

Ana Morgade ha aprovechado la llamada a Eva e Iggy para aclarar un punto más: por qué no se compra un vestido de gala como le han preguntado muchos. La respuesta es sencilla: "Porque es una cosa que vas a usar 6 minutos, literalmente, en una alfombra verde y luego ya está. No lo vuelves a usar. Está guay hacerte un traje para una boda porque es un día especial, pero si cada vez que te invitan a un evento te gastas 600 pavos en el outfit, la carrera te sale a devolver".