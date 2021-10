¿Qué llevaba Ana Morgade bajo el portatrajes? Su alegato tras la Seminci: "He ido con vestidos premamá sin estar embarazada"

Como es habitual en yu, No te pierdas nada, Ana Morgade y Victoria Martín han arrancado el programa repasando las noticias del fin de semana. Sin embargo, este lunes era diferente, que el nombre de la presentadora lleva dos días copando los primeros puestos de lo más comentado en Twitter.

Su elección para la alfombra verde del la Semana Internacional de Cine de Valladolid, más conocida como Seminci, ha despertado una buena cantidad de comentarios. Son muchos los que aplauden la valiente decisión de Morgade, que prefirió ponerse un portatrajes para el photocall antes que enfundarse un incómodo vestido. La humorista explicaba que las tallas de los showrooms no son aptas para todos los cuerpos. "Siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha", escribió en su Instagram.

"He ido con vestidos premamá sin estar embarazada"

Lejos de querer convertirse en el centro de atención, el gesto de Ana Morgade pone sobre la mesa una realidad incómoda: la tiranía de la supuesta perfección física, que ahoga a todas las mujeres que no cumplen los estándares normativos de belleza. Las tallas son un patrón que poco tiene que ver con la realidad de muchas mujeres.

La presentadora ha recordado en yu, No te pierdas nada cómo se sentía siempre que le tocaba posar en una alfombra roja con un traje o un vestido que no sentía que le favoreciese. Eran tallas pequeñas que a menudo le apretaban y que muchas veces tenía combinar con fajas reductoras. "Tenía sensación de fracaso, me quería ir siempre corriendo", explica. "Eso te crea una espiral de humillación llegas a pensar que el problema lo tienes tú", reflexiona la presentadora, que hace menos de un año ha dado a luz a su primera hija. "He ido con vestidos premamá sin estar embarazada", recuerda.

Fue un día "a las tres de la mañana dándole el biberón a mi hija" cuando Morgade se dio cuenta de que probablemente iría más cómoda con el portatrajes que con el mismo traje. Para poder llevar a cabo su plan, la presentadora hizo agujeros "para las piernas, la cabeza y los brazos". Eso sí, debajo tenía que llevar algo que la cubriese un poco. "Llevaba medias y una camiseta porque en Valladolid hace fresquete", le ha confesado a Victoria Martín.

"Es la primera vez que hago un photocall sin faja y que no quería irme corriendo", ha terminado Morgade, satisfecha por su elección y, sobretodo, por no haberse reprimido a sí misma. No es fácil salir del círculo y la presentadora lo ha conseguido con creces. ¡Brava!

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.