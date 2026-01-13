Espido Freire compara 'Danza Kuduro' con el surrealismo español: "La colaboración entre Lorca y Dalí fue exactamente eso"

La escritora Espido Freire se ha tenido que enfrentar al análisis de Danza Kuduro de Don Omar , y ha potenciado las imágenes del videoclip para entender el tema como una obra surrealista, muy parecida a la relación de Federico García Lorca y Salvador Dalí en los años 20.

Espido Freire se vuelve a enfrentar al reto de analizar una canción que no esperaba. Y ahora ha sido el turno del clásico Danza Kuduro de Don Omar.

Después de no poder "desver" el videoclip, para la escritora hay una relación clara entre esas mujeres semidesnudas en el vídeo musical con el vínculo entre Lorca y Dalí en esos años 20. Y el texto del trema lo corrobora: "La mano arriba, cintura sola, que es básicamente en una frase el surrealismo español".

"La mano arriba: Dalí, el gesto, la pose, el espectáculo, el bigote antes del bigote. La cintura sola: Lorca, el duende, el cuerpo, el temblor, la carne atravesada y de repente el surrealismo a lo loco, imágenes que no le van a gustar a su madre", desglosa la escritora. Y lo deja claro: "La colaboración entre Lorca y Dalí fue exactamente eso: un kuduro creativo".

Ese choque de estilos y atracción constante está representada tanto el en hit de Don Omar como en la relación de Lorca y Dalí, llena de metáforas.

Así, Espido Freire invita a pensar en Lorca y Dalí cada vez que suene Danza Kuduro: "Porque los franceses inventaron el surrealismo, pero nosotros lo bailamos".