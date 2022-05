Eva Soriano se convierte en Chanel y canta 'Dame más sol', su versión de 'SloMo'

En Cuerpos especiales hemos empezado la semana todavía con la resaca eurovisiva que ha llevado a Chanel a la tercera posición, la mejor posición de España en el certamen desde hace 27 años.

Por este motivo, Eva Soriano no podía dar el parte meteorológico de hoy de otra manera que cantando canciones de Eurovisión. La primera ha sido su gran favorita de este año, Llámame de WRS, que ha adaptado como el artista Lluvia y su "Llueve bebebé", un pronóstico que solo ha comprado Galicia. Eso sí, con 12 puntos.

Le ha seguido Niebla con una "reivindicanción" en defensa del tiempo nublado a mediados del mes de mayo. Una propuesta que solo ha convencido a Alicante, Tarragona e Islas Baleares.

Por último, ¡llegó la mami! Eva ha rebautizado a Chanel como la estrella Lorenza cantando su hit Dame más sol, su particular versión del famoso SloMo. Aquí tienes la letra del estibillo:

No me canso, dame más sol, sol, sol, sol, sol

Culo canela, broncéamelo, lo, lo, lo, lo

Voy a lucirlo, este moreno, no, no, no, no

Este verano lo tengo to`, to, to, to

El culo moreno, dame un poquito de sol