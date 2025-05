Eva Soriano, muy enfadada con el mal tiempo: "Estamos en mayo y nadie me ha dicho qué blanca estás, eso no puede ser"

Eva Soriano está enfadada con el tiempo. No es para menos. Estamos a 8 de mayo y todavía sigue lloviendo.

"No es ni medio normal el tiempo que estamos teniendo. Lleva desde marzo lloviendo. Todos los santos días. En marzo no hubo ni un día en que saliera el sol y dijera 'hola, bonita", se ha quejado este jueves en su sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales.

Porque pesamos que llegaría mayo y haría tiempo de mayo y la verdad es que no. "No se puede estar así. Es mayo y estoy constipada, estoy con gripe. La única enfermedad que tiene que haber en mayo es el herpes. Porque es una calentura, no por otra cosa que estáis todo el día proyectándoos en la guarrería", ha matizado.

El bolso de Eva Soriano es el bolsillo de Doraemon: "Llevo gafas de sol, pañuelos para los mocos, crema solar, caramelos para la garganta. ¿Se puede ser más random que mi bolso ahora mismo? No se puede, acabas disociada totalmente".

La presentadora se queja (con razón) de que este tiempo ha venido a desestabilizarnos aún más. "La gente está mal porque el tiempo está malito", ha reflexionado, y ha contado cuál es ahora su otro problema. "No sé vestirme. Me levanto por la mañana sin la capacidad de vestirme. Me levanto por la mañana y digo qué va a pasar hoy. Cuando salgo de casa parezco ET cuando lo vistió Elliot. Parezco una mamarracha", ha confesado. "Y estoy mal porque ya he hecho el cambio de armario, ya tengo la ropita fresca, ya tengo la chaqueta de entretiempo, que también está mal porque dice solo tiene dos meses al año para salir y se están muriendo"

Esa rebequita color rosa palo que compraste para las noches de primavera tiene derecho a pasearse ¡Quiere salir! "Además, se están perdiendo las viajes costumbres. Estamos en mayo y nadie me ha dicho qué blanca estás y eso no puede ser. Por favor, mayo, empieza a mayear porque va a haber movida", ha concluido.