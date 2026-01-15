Eva Soriano propone una lista de despropósitos de Año Nuevo para no decepcionarnos a nosotros mismos

Todos los años ocurre lo mismo. Llega enero y hacemos la lista de propósitos de Año Nuevo. Y todos los finales de año vuelve a ocurrir lo mismo, dejamos muchos propósitos (o más bien todos) sin cumplir.

Eva Soriano dice "¡Basta!". La presentadora de Cuerpos especiales ha cogido el toro por los cuernos y en su sección Eva le grita a una nube ha insistido a los oyentes en que dejemos de lado estas buenas intenciones.

"Lo único que consigues es frustración, drama y desengaño con tu persona. Te haces peor persona por ponerte los mismos propósitos cada año y no cumplirlos", ha dicho poniendo como ejemplo los intentos frustrados de sacarnos el B1 de inglés o de ser asiduo al gimnasio. "Os veo aparecer en hordas como si fuera The Walking Dead", ha dicho sobre las nuevas altas que terminan yendo para hacerse fotos y subirlas a redes. "¡No vayas! Si no vas a seguir, si no eres constante, no vayas".

Lo dice para ahorrarnos la decepción posterior porque esa no falla. "Cada año nos decepcionamos a nosotros mismos con los propósitos de Año Nuevo", ha seguido para luego compartir una idea mucho más gratificante: "Yo lo que propongo es crear los despropósitos de Año Nuevo. Se trata de no focalizarse en las cosas buenas que puedes conseguir, sino en abrazar tu mediocridad".

No intentes comer mejor, haz lo contrario. "A poco que comas un poco peor que el año anterior, ya no te estás decepcionando", ha seguido la presentadora. Otro ejemplo puede ser dejar de leer libros o directamente desaprender a leer. "Desaprende todo lo que has aprendido en el colegio y luego te cambias el apellido por Pombo y para qué queremos más", ha añadido.

También se puede ser más desordenado, dejar de apuntarse al gimnasio o llamar a tu ex. "No te pongas en no llamarlo si sabemos que eres de boca fácil. A poco que te tomes dos cervezas, lo vas a llamar. Llámalo ya. Destrózate la vida. Llama a tu ex. Hazlo una tarde", ha dicho recomendando hacerlo un día cualquiera sin estar de cañas.

¡Y otra idea! "Manda alguien a psicólogo, que no te manden a ti. Vuelve loco a alguien", ha dicho para concluir con una reflexión. Este año toca abrazar la mediocridad porque así, al llegar el día 31 de diciembre, no acabarás decepcionado y todo será mucho más fácil.