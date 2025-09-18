Eva Soriano responde a quienes critican sus uñas de gel: "Claro que son falsas, como muchas cosas de la vida"

Ha sido ponerse las uñas de gel y empezar a recibir críticas. Que si parece Eduardo Manostijeras, que si son demasiado falsas, que si no le dejan hacer las tareas cotidianas... Eva Soriano les responde en su sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales .

Los jueves son días de gritar fuerte en Cuerpos especiales y esta semana Eva Soriano se muestra indignada con quienes la juzgan por haberse puesto uñas de gel. "Ya ha habido mensajitos de tipo, 'Anda, mira, ha vuelto Eduardo Manostijeras', 'Cuidado que con eso no puedes limpiarte el culo...", le ha contado a Nacho García para ponerlo en situación.

"La gente que llevamos uñas estamos capacitados para hacer cosas", ha dicho sobre sus habilidades. "Otra cosa es que tú no te las hayas puesto nunca y creas que de repente te incapacitan pero tú cuando eres una reina puedes limpiarte el culo con uñas incluso más largas".

Las uñas de gel o, como los define Eva Soriano, "los tacones de los dedos", te dan un aire diferente. "Si Freddy Krueger hubiera llevado uñas de gel y no se hubiera puesto el guantecico que daba asco.... Si me vas a apuñalar, por lo menos que lleve un poco de glitter", ha dicho sobre la famosa saga de terror.

"Muchos dicen que las uñas son signo de empoderamiento, cómo no te va a empoderar sacarte un moco a gusto", ha seguido para luego reflexionar sobre los que dicen que con uñas de gel no puedes hacer las cosas cotidianas de la vida como pelar, cortar o lavar los platos... "No le veo el fallo", ha dicho con ironía. "Me hago las uñas para ser aún más vaga".

"En la vida siempre se dice que menos es más pero en el caso de las uñas más siempre es más"

Luego están los que dicen que se notan que son falsas. "¡Nos ha jodío! Pues claro que son falsas, como muchas cosas de la vida", ha dicho que también la sombra de ojos que lleva los sábados por la noche es falsa y algunas relaciones que dicen que van muy bien y luego él está mandando DMs a otras a las 3 de la mañana.

"No os gustan porque las veis falsas, pero bien que os gustan en la espalda. ¿Qué soy yo ahora? ¿Lobezno? Ahí sí, pero luego que si es muy superficial", ha dicho antes de lanzar una última reflexión. "Al final, cada uno podemos llevar lo que que queramos. En la vida siempre se dice que menos es más pero en el caso de las uñas más siempre es más. Yo con las uñas tengo un mantra vital. Me gusta tener la personalidad del asno de Shreck y las uñas de la dragona".