Eva Soriano: "Vuelven Sonia y Selena, ¿y por qué no vuelve el precio de la vivienda de hace 10 años?

La furia de esta semana de Eva Soriano carga contra "una cosa del pasado". ¿Los pantalones de campana? No. "Hablo de la nostalgia. A veces el pasado parece mejor, pero no tiene por qué serlo", asegura la copresentadora de Cuerpos especiales.

Hay películas que pasarán a la historia y que ya han cumplido los 30 años. El Rey León, Showgirls, La Princesa Cisne... "No quiero que me digan que las cosas que me gustan cumplen 30 años. Han vuelto Sonia y Selena, Amaia de La Oreja de Van Gogh.... ¿Por qué no vuelve el precio de la vivienda de hace 10 años?, ¿o el precio del aceite?", clama.

Indignada, asegura que no le gusta la nostalgia. "Por ejemplo, Jasmine, de Aladdín. Con el tiempo, ves Aladdín y descubres que es una sapa, que es una privilegia hija del Sultán. ¿Pero quién tiene un tigre?, ¿Jesulín de Ubrique?", grita.

Con la perspectiva del tiempo, las cosas se sienten diferentes. "Yo ahora veo a Simba en la noche del amor y me pongo un poco cachonda", confiesa. "Cuando se pegan el revolteo por el campo... Tú verás". A los enamorados de la nostalgia, un mensaje: "Estamos hastiados y nos parece que todo de antes era increíble, pero no".

