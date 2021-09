Joaquín Reyes: "Cualquier cómico español podría interpretar mi novela 'Subidón' porque graciosos y 'feetes' son todos"

Joaquín Reyes visita Cuerpos especiales para presentarnos Subidón, su primera novela en la que ha estado trabajando durante cuatro años.

Sobre su argumento, el propio cómico nos explica de qué trata: "Es un cómico manchego que ha conocido el éxito, está viviendo un momento efervescente, dulce... Pero sin embargo está viviendo problemas sentimentales y lo vive con cierto hastío. Él reflexiona: '¿Por qué en mi mejor momento me va mal en mi vida?"

Aunque deja bien claro que no se trata de una novela autobiográfica, sino que es completamente ficción.

Iggy Rubín quiere saber qué influencias hay en esta novela, ya que sabe que Joaquín es un apasionado de las novelas rusas. "Medio en broma medio en serio dije que esta era la primera novela existencialista manchega. Que no deja de ser cierto porque no se ha escrito ninguna más. La comparé en algún momento con Almas muertas de Gógol, pero no sé si se me fue un poco la olla", bromea Joaquín.

"Pero sí que tiene que ver con las novelas rusas en que el protagonista es ese personaje mediocre, ese antihéroe que se piensa más de lo que es y vive aventuras. En eso se parecen", desvela Joaquín, aunque asegura que "es cortica", así que no es comparable con la literatura rusa.

"¿Y si esta novela se llevase a la ficción? ¿Sabrías que cómico la interpretaría?", le pregunta Eva Soriano. "Cómicos graciosos, 'feetes' y 'tripañeros', son todos", responde Reyes entre risas.