Jennifer Lopez (Joaquín Reyes) valora los looks de la MET Gala: "Rihanna iba como una morcilla mal atada"

Joaquín Reyes es Jennifer Lopez // yu, No te pierdas nada

Antes de hacer pasar a Jennifer Lopez al plató hablamos con Joaquín Reyes de la novela que acaba de publicar, Subidón. "Hubo momentos mejores y peores, fueron cuatro años, pero en el confinamiento me dio para terminarlo", explica el humorista, que narra las aventuras y desventuras de un cómico manchego.

"Quería que lo que le pasase al personaje le importara", explica Joaquín Reyes, que tuvo muy en cuenta el criterio de la madre de sus hijos. "Lo leyó mi mujer y le gustó, era la prueba de fuego porque no me baila el agua, es muy sincera", asegura.

Lo cierto es que Jennifer Lopez ha recuperado un antiguo amor de la juventud. Ben Affleck y la cantante han paseado su amor por el Festival de Venezia mientras medio mundo suspira por tener la mitad de glamour que ellos. "Habiendo túneles subterráneos, por qué los feos están en la superficie", se pregunta la estrella, que asegura que tiene amigos feos "porque son los más fieles". "Una amiga fea es para toda la vida", asevera.

Para la MET Gala Jennifer Lopez optó por un look cowgirl que tardó en confeccionarse 200 horas. "Son doce días, que sois tontísimos", exclama la artista, que considera que Rihanna iba "como una morcilla mal atada".

"Rosalía iba muy bien, lo comentamos, no hubo risillas por lo bajini y eso que me encanta criticar", valora J.Lo, que se acordó del clásico tapicero de los pueblos cuando vio a Kim Kardashian. "Me dio un susto", asegura.

Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 34:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.