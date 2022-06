Malena Alterio entra todas las mañanas en Cuerpos especiales gracias a la sección "¿hacemos un break para un coffee?". Belén, su personajes en Aquí no hay quien viva, da paso a la charla diaria de Eva Soriano e Iggy Rubín con los oyentes del morning de Europa FM.

La famosa escena de la serie es la cabecera de la sección, que aprovechando la visita de la actriz, protagonista de la película Mamá no enRedes, hemos recreado junto a Eva Soriano.

La actriz ha hecho de ella misma primero y de la argentina después. Y Eva Soriano ha jugado las cartas a la inversa. El momento no ha sido de Oscar, pero ha sido para no parar de reír.

"Las apps de citas me parecen un poco crueles"

La protagonista de Mamá no enRedes es una madre separada de dos hijos adolescentes que se mete en Tinder para darse una nueva oportunidad. "Una app de estas", dice Malena Alterio cuando se refiere a la aplicación en cuestión como si no supiese cuál es.

Y lo cierto es que nunca ha tenido perfil social. "Nunca he usado una de esta redes. Lo he pesando, pero como soy famosilla y me conoce la gente...".

"Me resulta cruel lo de desechar gente, 'no, no, no'...'sí'.... Yo me quedo con los bares, las miradas...", apunta sobre los encuentros cara a cara, que a veces son un poco decepcionantes para el otro. "Piensan que se van a encontrar a Belén y se encuentran a Malena y Malena es muy aburrida. Salen un poco decepcionados".

Un recado para Antonio Pagudo

En la película Malena Alterio comparte pantalla con Antonio Pagudo y Eva Ugarte, que el próximo miércoles visitan Cuerpos especiales. A ellos les ha dejado un recado.

"Pregúntales qué pasaba en Pamplona... Pregúntales por Patxi de Pamplona", ha dicho generando expectación sobre la historia.

El miércoles 22 sabremos qué pasó en Pamplona, ahora lo que sabemos es que para Malena el rodaje fue una situación idílica. Porque en Mamá no enRedes, tres hombres apuestos se disputan su corazón.