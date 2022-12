María José Llergo: "Mis canciones me acercan a mucha gente pero a veces me alejan de las personas que más quiero"

Empezamos la semana en Cuerpos especiales con muchísimo arte con la visita de María José Llergo. Y no viene sola, la acompaña su perro Torrezno, toda una celebridad.

La joven de 28 años presenta Mi nombre, su nuevo single del que explica su historia: "Esta canción habla de la distancia que está intrínseca en mi trabajo. Que me acerca con mis canciones a mucha gente pero a veces me aleja de las personas que yo más quiero como pueden ser mi familia, mi pueblo... Es un dilema bastante profundo que siempre me ha atormentado un poco".

Por este motivo, el videoclip de Mi nombre no podía estar grabado en otro sitio que en Pozoblanco (Córdoba), en el que aparecen sus amigas de la infancia, su familia y los vecinos del pueblo.

"Ha sido precioso. Sale mi mejor amiga, Elena, sale su padre en el huerto con el tractor. Sale mi abuelo Pepe, mi abuela María. Salen todos mis vecinos... Me he llevado mi trabajo a casa, literalmente", explica.

Precisamente su abuelo ha sido la persona responsable de que María José se dedique a la música: "Mi abuelo ha pilotado la nave de mi inspiración y de mi cante desde que era una niña".

Está trabajando en un nuevo tema con Zahara

Entre los miles de admiradores de María José, se encuentran otros artistas como Zahara, que le ha dejado un bonito mensaje para que lo escuche en el programa.

"Se vienen cositas con Zahara", ha anunciado la artista, "Además Zahara no solamente es una gran artista, una gran cantante y una gran compositora, sino que además es una gran productora también".

Por último, le pedimos a María José Llergo que sea la encargada de inaugurar la Navidad este año en Cuerpos especiales y lo hace con un importante mensaje: "Hagamos que Navidad sea todos los días. Visitad a vuestros abuelos todas las semanas, todos los días, todo lo que podáis. Porque su tiempo aquí es mucho más breve que el nuestro, y muchísimo más valioso".

¡Navidad inaugurada en Cuerpos especiales!