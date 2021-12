Tenemos en Cuerpos especiales a Alberto y Sergio de Miss Caffeina para presentarnos Autoayuda, el cuarto adelanto de El Año del Tigre, el próximo disco de la banda que verá la luz el 4 de febrero de 2022.

Sobre este tema, Alberto nos explica que están un poco en contra de todo este mensaje de positividad absoluto: "Vamos en contra de este positivismo exagerado de 'tío, todo va a estar bien'. Y no pasa nada, no todo va a salir bien y es lo normal".

Para este nuevo trabajo, Miss Caffeina se ha inspirado en la estética china para transmitir sobre ellos mismos. "Era la idea de visibilizar cómo nos sentimos a veces. De no encajar o no estar en el sitio que nos corresponde. Pensamos en lo visual de ir muy glamurosos en un supermercado chino y era un concepto muy visual de cómo nos sentimos", ha explicado Alberto.

Gira de presentación de la mano de Europa FM

Tanto Autoayuda como el resto de los temas que formarán parte de El Año del Tigre los llevarán al directo en su gira de presentación en dos de las plazas más importantes de España: el 12 de marzo en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 23 de abril en el WiZink Center de Madrid. Esta será su primera vez en el recinto madrileño después de haber tenido que posponer anteriormente por la pandemia de coronavirus.

Una gira en la que Europa FM es la emisora oficial y para te hemos preparado un regalazo: ¡Un meet & greet con el grupo! El concurso para poder conocer a Alberto Jiménez, Sergio Sastre, Álvaro Navarro y Antonio Poza arranca después de Reyes. Así, si te cae una entrada por Navidad, también puedes unirte a la convocatoria.

Hablando con Alberto y Sergio sobre los meet & greet, Alberto nos confiesa que nunca ha participado en ninguno porque pasaría muchísima vergüenza. Sin embargo, Sergio no solo participó en uno, sino que se inventó el propio meet & greet con una de sus bandas favoritas: "Fue con Buenas noches, Rose. Me colé en el camerino y les hice firmarme todo. Me monté yo solo el meet & greet". Recordemos que Miss Caffeina debe su nombre a este grupo en el que formó parte Rubén Pozo, mitad de Pereza.

Iggy ha intentado averiguar si habrán invitados sobre el escenario en estos dos grandes conciertos. Y aunque no han querido avanzando ninguna sorpresa, sí que nos han confesado con qué artistas les encantaría hacer una colaboración musical.

"Yo siempre he dicho con Madonna. Pero viniendo a España y a algo más real, Luz Casal", ha explicado Alberto. "Yo te voy a decir dos. Una sería Monolo García o El último de la fila; y otro con el que coincidiría con Alberto sería hacer un tema con Alejandro Sanz", ha añadido Sergio.

Y parece que esta última no es tan descabellada, ya que Alberto nos ha confesado que Alejandro le sigue en Instagram y que alucinó con él cuando se conocieron en persona.