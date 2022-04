El vídeo de Rosalía con Eva Soriano e Iggy Rubín en 'Cuerpos especiales' lo peta en YouTube

En Cuerpos especiales estamos de celebración. La entrevista que Eva Soriano e Iggy Rubín hicieron el viernes 18 de marzo a Rosalía, y que pudiste escuchar en la radio el lunes 21, no para de sumar visualizaciones. Es el vídeo más visto del morning de Europa FM, incluso por delante de nuestro éxito viral Anticuerpos. La canción que Eva Soriano cantó cuando se disparó la incidencia de Omicron y todo el mundo estaba Covid.

El éxito de la entrevista se mide en reproducciones, me gustas y comentarios. Y no es para menos. El encuentro de Eva e Iggy, con motivo del lanzamiento del disco MOTOMAMI, el tercer disco de la catalana, dio para grandes momentos e incluso para algún regalito. Acuérdate de que Eva e Iggy le llevaron a Rosalía unas bragas con su cara, inspiradas en los calzoncillos que le regaló a Rauw Alejandro por San Valentín.

Rosalía nos habló también de su disco, de cómo recibió su madre la letra de la canción Hentai y de las recetas que sigue en TikTok. Eva y Rosalía encontraron un punto en común y al final nuestra presentadora se llevó el título de Fitness Legend, que sigue llevando muy a gala.

¿Todavía no la has visto? No esperes más y dale al play.