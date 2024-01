Santos Solano explica en 'Cuerpos especiales' cómo ayudar a las personas hipocondríacas

Santos Solano ha vuelto un martes más a Cuerpos especiales para hablar de salud mental. Esta vez lo ha hecho de hipocondría y ha aclarado que se trata de "un problema de salud mental" en el que se da "una preocupación o convicción constante de estar padeciendo una enfermedad".

"La clave es que normalmente es una enfermedad grave y lo que hace la persona es que lo interpreta a partir de determinados síntomas como palpitaciones, pinchazos, dolores, etc.", ha apuntado el psicólogo del programa, y ha aclarado que esas sensaciones "están provocadas por la misma persona, por nuestra mente" ya que hay una hipervigilancia ante molestias físicas.

Los síntomas son reales

El malestar físico existe, no está en nuestra mente. "Una cosa es que el malestar venga por la hipervigilancia y otra es que sea imaginario. No, no es imaginario. Es un problema psicosomático", ha continuado Santos Solano, que insiste en que se trata en "un trastorno de ansiedad en el que focalizando podemos aumentar esas sensaciones y en casos de estrés elevado se puede llegar a tener fiebre".

El médico ayuda... a corto plazo

La hipocondría se puede abordar de dos formas, y cada una se sitúa a un extremo. Hay personas que optan por no ir al médico "por miedo a que les digan que tienen una enfermedad mental" y otras que actúan de manera opuesta y van todo el rato para "saber si tienen algo grave o no".

"Ir al médico solo reduce la ansiedad a corto plazo", ha añadido Santos Solano, apuntando que los pacientes volverán tarde o temprano a repetir la consulta. "Y hay que tener en cuenta que los médicos, aun sospechando que se trata de un problema de este tipo, en muchos casos pueden hacer pruebas porque hay que descartar y al final lo que hacen es reforzar esta situación".

Cómo ayudar a personas hipocondríacas

Las personas que se enfrentan situación pueden recibir nuestra ayuda.

Santos Solano descarta hacerlo a través de la información: "Siempre está la parte intuitiva de que a través de la información te voy a ayudar a quitar la ansiedad porque te voy a explicar que no funciona como tú crees y te voy a ayudar. Es intuitivo pero no va a funcionar".

"El trabajo consiste en dejar de querer quitarte de encima esa ansiedad y aprender a convivir con ella, aprender a tolerarla"

"Normalmente lo que se hace en un tratamiento de este tipo es centrarnos en qué puede estar manteniendo este bucle obsesivo, cómo se puede estar reforzando. Son por búsquedas de internet, es por hipervigilancia constante... Es más ver cómo nuestra forma de actuar le puede estar dando la razón a los pensamientos obsesivos de que algo malo está pasando en mi cuerpo y el trabajo consiste en dejar de querer quitarte de encima esa ansiedad y aprender a convivir con ella, aprender a tolerarla", ha añadido.

El resumen de Eva Soriano es que cuanto menos sepamos de las cosas, mucho mejor y que darle demasiadas vueltas a las cosas lo único que hace es que empeoremos.