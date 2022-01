"Sigilosa al contagiar": Eva Soriano se convierte en Shakira para cantarle a la nueva variante de Ómicron

Una nueva variante de Ómicron está trayendo de cabeza a los investigadores: la ba.2, también conocida como la variante "sigilosa" por su difícil captación en test de antígenos y PCR.

Por supuesto, no podíamos pasar este tema por alto en Cuerpos especiales sin dedicarle una canción. En esta ocasión, Eva Soriano se ha metido en la piel de Shakira para hacer una versión de Loba rebautizada como Sigilosa al contagiar: "¿Quién no ha tenido un falso negativo? No salió raya y estaba malito"

Este nuevo temita llega después de Anticuerpos, el tema que Eva lanzó hace un par de semanas debido al aumento de contagios de Ómicron con el que hemos empezado el año. Un temazo que se ha convertido en todo un éxito en TikTok donde no paran de publicarse divertidas versiones.

Pero Sigilosa al contagiar y Anticuerpos no son las únicas canciones que Eva Soriano ha dedicado al coronavirus en Cuerpos especiales. Antes ya lo hizo con Tienes flurona, sobre la coinfección de gripe y Covid, y con Deltacron, sobre la supuesta nueva variante que une Delta y Omicron.

