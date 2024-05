Soraya confiesa cuál era su favorito en Eurovisión tras dar los puntos por España, ¡y adelanta nuevo single!

Eurovisión coronó ganador al suizo Nemo este sábado en Malmö, donde Nebulossa elevó su 'zorrismo' a la máxima potencia con una espectacular actuación a pesar de quedar en el puesto 22 en la tabla.

Soraya, que representó a España en el certamen europeo en el año 2009 con 'La Noche es Para Mi', fue la encargada este año de repartir los puntos del jurado profesional español en directo desde Benidorm. "La resaca ha sido muy divertida. Ha sido muy divertido poder sumar otro momento eurovisivo. Me hizo mucha ilusión ser la portavoz y dar los puntos", cuenta la cantante en una conexión telefónica este lunes en Cuerpos especiales. Ya se han cumplido 15 años desde su candidatura y la extremeña ha vivido esta oportunidad muy agradecida.

"Hice un pequeño guiño en sueco, con la aprobación de todos mis amigos suecos, y dejé caer el título de mi canción", recuerda sobre este papel de portavoz que llegó a toda Europa.

Así repartió Soraya los puntos del jurado experto español:

"Lo tenía muy ensayado. Llevaba una semana con el guion en la cabeza.Teníamos que quedar bien con la presentadora, con Petra, que le encanta España y se ha pegado alguna 'big resaca'", asegura la artista. "Yo la veo muy de chupito, es sueca", bromea.

Los 12 puntos del jurado profesional español fueron para Suiza, que una hora más tarde se coronaba ganador del festival con la propuesta de Nemo y su canción The Code. "No era mi favorita, pero creía que iba a ganar, se veía en el ambiente. Las casas de apuestas no suelen fallar. A mí me encantaba Irlanda", confiesa. La propuesta de Bambie Thug con el tema Doomsday Blue no dejó indiferente a nadie con una puesta en escena casi satánica, curiosamente creada por el valenciano Sergio Jaén.

Nebulossa se volvió para casa con el puesto 22, pero pusieron a bailar a toda Europa con el icónico Zorra. "Han hecho su trabajo muy bien, lo han defendido muy bien a pesar de las críticas. Los he visto muy tranquilos y muy emocionados", cuenta Soraya. "Han conseguido más de lo que esperaban, que todo el Malmo Arena cante ese 'soy más zorra todavía'...", añade.

Hace unas semanas, Soraya estrenó Alas, un tema muy especial para ella, cuya letra está dedicada al bebé que perdió cuando ya había anunciado su embarazo. "A veces toca hablar de las cosas menos bonitas. Ha sido un capítulo en mi vida un poco tal, pero he sentido el agradecimiento por contar la historia", explica antes de adelantar en exclusiva que pronto habrá nueva música.

La Soraya más disfrutona está de regreso. Con el verano a la vuelta de la esquina, la artista lanzará el próximo 24 de mayo su nueva canción, Earthquake. "Vuelvo al baile, al dance a tope", asegura la artista. ¡Estamos deseando escucharlo!

