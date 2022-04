Zahara, sobre 'la hostia de dios': "Escondí la letra en el libreto como un huevo de Pascua"

Después de arrasar en los Premios MIN llevándose nada más y nada menos que seis galardones, Zahara está en Cuerpos especiales para hablar sobre cómo lo ha vivido. La cantante entró en la gala por videollamada, ya que acababa de volver de México y estaba con su hijo que no había visto desde hacía 16 días. Además, está en Baeza preparando su próxima gira.

¿Cuál de los seis premios le hizo más ilusión? "El que más ilusión me hizo en el momento fue el de producción. Luego el de mejor disco fue el que más me emocionó, pero el que más ilusión fue el de producción porque Martí [perarnau] y yo trabajamos mucho en este disco y yo confío mucho en él pero que el resto de la industria lo vea me pareció increíble", confiesa Zahara.

Con las miras puestas en la gira, Eva Soriano quiere saber qué canción le ha sorprendido por su acogida en directo: "Berlín U5 no sabía que lo iba a reventar tanto. Se compuso con la intención de conectar con la gente y hacerla bailar pero lo que pasa con esta canción es brutal, se nos caen las salas".

El último single de Zahara es la hostia de dios, un tema escondido en el álbum de Puta. "Compuse esta canción y pensé que redundaba en la idea de todo el disco. E incluí la letra en el libreto como un huevo de Pascua escondido y a lo largo de todos estos meses la gente lo ha descubierto y me preguntaba cuando la iba a sacar".