¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 3 al 7 de noviembre

¡Atención, atención! Esta semana escuchar Cuerpos especiales puede arreglarnos el final de año. El bote de Pilla la cita y gana la guita acumula ya 6.000 euros y, si el lunes no se entrega, seguirá acumulando euros.

Eva Soriano, Nacho García y Lalachus se enfrentan a una semana muy musical con la visita de Morat, Iván Ferreiro o Ruth Lorenzo, y reciben también a Amaia Salamanca y David Verdaguer, protagonistas de la película Siempre es invierno.

Lunes 3 - Sanguijuelas del Guadiana

Sanguijuelas del Guadiana abre la semana para hablar con Eva y Nacho del final de su gira Verbena en vena. Además, otro lunes más Arturo Paniagua nos traerá sus conocimientos musicales para repasar la carrera de un artista y Jorge Yorya nos pondrá el día de lo que acaba de pasar en redes.

Martes 4 - Morat

Morat cruza el charco para actuar el 8 de noviembre en Tenerife. Antes, los colombianos se pasarán por Europa FM e intentaremos que nos cuenten qué están tramando para 2026. Jorge Yorya vuelve al estudio y Espido Freire regresa con el análisis de Berghain, la nueva canción de Rosalía.

Miércoles 5 - Iván Ferreiro

El miércoles recibimos a un amigo del programa, Iván Ferreiro, que acaba de presentar su gira 35 años Hoy x Ayer. También tendremos chiquientrevista con Bjones y Sofía Cristo y contaremos con dos colaboradores habituales, Jorge Yorya y Ana Morgade.

Jueves 6 - Amaia Salamanca y David Verdaguer

Amaia Salamanca y David Verdaguer presentan el jueves la película Siempre es invierno, una comedia romántica perfecta para las tardes de frío y lluvia. Además hablaremos con Santos Solano de salud mental y repasaremos lo último de las redes con Jorge Yorya.

Viernes 7 - Ruth Lorenzo

El viernes nos visita Ruth Lorenzo para hablarnos de su nuevo disco, BLACKSHEEP, que viene acompañada de un tour que arranca el 20 de febrero en Valencia. Como cada viernes, Lalachus y Nacho García reciben también a Bertus y Juan Sanguino.

👉 Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 7:00 a 11:00 horas y los sábados y domingos, de 08:00 a 10:00 horas.