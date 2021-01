"Fue el peor día de mi vida": Laura Matamoros cuenta la grave enfermedad que padece

Laura Matamoros ha querido explicar a sus seguidores en redes sociales el problema de visión que padece: "Tenía muchas vibraciones, no en el párpado sino en el ojo, y en los aviones cuando subía sentía mucha presión. Además, sentía unos pinchazos muy profundos". Nos trae la noticia Alejandra Castelló en Levántate y Cárdenas.

👉 El nuevo retoque estético de Diego Matamoros para parecerse a Kiko Matamoros: "Tenías envidia de tu padre"

"Fui al oftalmólogo, y cuál fue mi sorpresa, tras hacerme las pruebas que me tenía que hacer que me derivaron corriendo para hacerme un TAC. Fue el peor día de mi vida, sin saber qué me podía pasar. Tras descartar que no tuviera un tumor, había que desacertar los siguientes pasos, que eran la esclerosis múltiple", comentaba Laura Matamoros.

👉 Los fans de Laura Matamoros, indignados con el último producto que ha promocionado en Instagram

La influencer vivió momentos de mucha angustia hasta que le dieron el diagnóstico: "Me diagnostican un glaucoma de tensión baja y, a parte, tengo el nervio óptico, por lo que veo muy poquito, y por la mitad del ojo tengo solamente un 20% de visión".

.

KIKO MATAMOROS TAMBIÉN PADECE GLAUCOMA

.

El padre de Laura, Kiko Matamoros, se ha mostrado preocupado por el diagnóstico de su hija. Además, ha querido aclarar que el glaucoma que él padece es "distinto" al de Laura, y asegura que la joven lleva cerca de un año luchando contra esta enfermedad que, por suerte, "no ha evolucionado".

Kiko Matamoros se muestra seguro de que su hija superará la enfermedad: "Es joven, guapa y tiene una fortaleza mental tremenda. Lo va a sobrellevar bien y se va a quedar como esta", sentenciaba.