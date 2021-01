La actriz y cantante Jennifer Lopez ha compartido su rutina de belleza con una de las mascarillas de la línea de cosmética 'JLO Beauty', pero una de sus seguidoras ponía en tela de jucio que su aspecto se deba realmente a los tratamientos cosméticos, y apunta a un abuso del botox en la cara de la artista.

A pesar de que la mayoría de los comentarios elogiaban la belleza de la cantante, de 51 años, algunos criticaban su aspecto asegurando. En concreto, una de las seguidoras de JLo, afirmaba: "Las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o intentas expresarte". Además, concluía: "Definitivamente llevas Botox. Toneladas de Botox".

Este comentario no ha pasado desapercibido para Jennifer Lopez, que no ha dudado en responderle -de forma más educada pero contundente-: "LOL [lost of laughs, muchas risas] esa es solo mi cara", comentaba la cantante.

"Por 500 millonésima vez... ¡Nunca me he puesto ni Botox ni inyecciones, ni cirugía!", asegura Jennifer Lopez. Y añadía: "¡Consíguete un poco de JLO Beauty y siéntete hermosa en tu propia piel! Y aquí hay otro secreto de JLO Beauty: trata de pasar tu tiempo siendo más positiva, amable y edificante con los demás", le recomendaba a la usuaria.

"¡¡No pierdas tu tiempo tratando de hundir a otros te mantendrá joven y hermosa también!!!", sentenciaba, enviando mucho 'amor' a la mujer que había criticado su aspecto.

