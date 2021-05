Ariana Grande iguala a Paul McCartney con el remix de 'Save your tears'

Que Ariana Grande es presente y futuro de la música es algo que sabemos desde hace años. Pero la cantante estadounidense ha dado un paso más allá en su camino a convertirse en leyenda con el ascenso de su colaboración con The Weeknd, con ese precioso remix del Save your tears del canadiense.

Esta versión de Save your tears ha alcanzado la primera posición del Top100 de Billboard, una de las listas más prestigiosas de la música actual. Y con este hito logrado Ariana Grande ha igualado a un mito viviente como es Paul McCartney. El beatle era el único otro artista que había logrado el mismo logro hasta ahora.

Además de este Save your tears, Ariana Grande ya había logrado este número 1 con Stuck with you con Justin Bieber, y Rain on me con Lady Gaga. Paul McCartney lo había alcanzado con Uncle Albert/Admiral Hasley con su esposa Lisa, Ebony & Ivory con Stevie Wonder y Say, say, say con Michael Jackson.

En lo que sí está sola Ariana Grande es en la velocidad: los tres temas que la han llevado a la cima han salido en un plazo de un año (del 23 de mayo de 2020, cuando salió el Rain on me con Lady Gaga, al 23de abril de 2021). Además de ser la primera mujer en conseguirlo, claro.