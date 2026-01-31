EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Se conocieron en 2016 y ahora tienen dos hijas: "La quiero muchísimo"

¿Qué hacías tú en 2016? Salva, un oyente de Me Pones en Málaga, conoció al amor de su vida, se fue de vacaciones con ella en la segunda cita, aprobó la última asignatura de la carrera y se tiró en paracaídas para celebrarlo. "Ella vivía en Inglaterra y me fui pa' allá a vivir. A mis padres les dije que iba a una academia de inglés y me pegué tres años allí", le cuenta a Juanma Romero. Ahora están casados, se quieren muchísimo, tienen dos hijas y en mayo celebran su décimo aniversario. ¡Escucha su historia completa!