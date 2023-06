Dani Mateo: "Cuando hago comedia me saco el corazón y lo pongo en un bote"

Dani Mateo se ha pasado este jueves POR Tómatelo menos en serio para hablar de Roast Battles, el programa sobre batallas dialécticas que acaba de estrenar su cuarta temporada y que en esta nueva etapa enfrenta a nombres como Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, La Pija y La Quinqui o Esperanza Aguirre y Pilar Rahola.

La política y la periodista son las protagonistas del duelo más mítico de la temporada, según el presentador del programa, que no ha dudado en dar su opinión de cada una de las dos contrincantes.

"Esperanza Aguirre te mira y te come el alma. Te mira y sonríe, pero con ese filtro que te pone la sonrisa del Grinch", le ha dicho a Chenoa sobre la expresidenta de la Comunicad de Madrid. "Los ojos se ponen rojos porque si se concentra mucho puede disparar un láser y matarte", ha bromeado el presentador de Zapeando, que también tiene para Pilar Rahola, a la que llama "la terremota de Reus".

El cómico ha reconocido que en una temporada ficticia le gustaría "juntar a Donald Trump y a Pepe Mujica" y se ha imaginado cómo sería una batalla de Chenoa y David Bisbal. "Seguro que le volvía a hacer la cobra", ha dicho entre risas para luego lanzar una reflexión sobre el vídeo de cómo están los máquinas: "¿Se puede tener más prisa que David Bisbal en ese vídeo? ¿Crees que iba al baño? Es que lo hace todo como si fuera invidente".

"Soy un accidente a punto de ocurrir"

Dani Mateo va sin frenos y reconoce que cuando se sube al escenario no tiene filtros ni sentimientos. "No me duelen los chistes porque no tengo corazón. Cuando hago comedia me saco el corazón y lo pongo en un bote", le ha dicho a Chenoa antes de reconocer su máxima absurdez: "Soy tan tonto que me quito el corazón al salir a un escenario y me lo pongo antes de entrar en Twitter".

El catalán lleva una temporada de no parar y cree que la alta demanda tiene que ver con su forma de ser. "Me fichan porque soy un accidente a punto de ocurrir", ha reflexionado el también colaborador de El Intermedio. "Soy capaz de lo más sublime y de lo más abyecto. Soy una mezcla de todo".

¿Qué podría entonces en su epitafio? "Perdonan, todo era guion", responde a la pregunta de Ventura, que también se ha interesado por cuándo descansa y qué hace los días en que tiene tiempo libre. "Si consigues trabajar de lo que te gusta, no trabajarás nunca en tu vida", ha dicho antes de contar que lee, escucha música, ve películas, series... y a veces hace deporte.

Justin Bieber y 'Días de fútbol'

Dani Mateo también ha hablado de su gran noche —cuando yu, No te pierdas nada ganó el Ondas— y de la famosa entrevista a Justin Bieber.

"No estaba yendo tan mal. Había dicho alguna cosa guay pero se asustó", ha dicho sobre el momento en que el cantante abandonó el estudio. Y ha añadido: "Justin es como.. ¿Has leído El principito? Es como el zorro, no puedes dar dos pasos seguidos hacia él".

La pregunta en la botella se la dejó Brays Efe, que le ha pedido una recomendación cinematográfica para una tarde de resaca. Se queda con Días de fútbol: "Me hace reír tanto como La vida de Brian".

.👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa