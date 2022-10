Joaquín Reyes es Iker Casillas en TMES: "¡Cómo voy a ser gayer si le di un morreaco a la Carboner!"

La visita de Blas Cantó a a Tómatelo menos en serio ha supuesto también un encuentro con Iker Casillas, que ha estado en en el programa gracias a Joaquín Reyes. Él es nuestro Iker Casillas particular.

¿Y de qué ha hablado el exfutbolista? Pues de su tuit diciendo que es gay y de la explicación que dio después. La historia, dice en esta nueva versión, que surgió cuando estaba con sus amigos de Ávila en un bar, lo que corrobora la teoría de Blas Cantó: "En mi casa de dice que es una apuesta de cuñao".

"Lo cogió Pelopo sin que me diese cuenta.... ¡Cómo voy a ser gayer si le di un morreaco a la Carboner cuando ganamos el Mundial! Es imposible, si en Ávila no hay ni un gayer", ha explicado.

En su momento Iker pidió disculpas a la comunidad LGTB ("los gayers tan bien") y ahora dice que le faltaron letras "porque cada vez hay más".

“Los gayers son los tíos con los tíos, inestables... sus movidas. Las boyers son las que les gusta a hacer la tijer. Los bisexuales son gente traviesa. Y luego están los fluidos, esos según el día”, ha dicho Joaquín Reyes/Iker Casillas en clave de humor.

Tuit a un lado, la visita de Iker al TMES le ha valido para hablar de su nuevo tatuaje que dice Vida, lo que le ha dado pie a cantar la canción de Gisela, y que se ha puesto pelo. Por eso mete la cabeza en la secadora. "El pelo que me puse no me arraigó bien y me lo tengo que lavar en seco".

¿Fuiste a Turquía?, quiso saber Chenoa. "No, hice traer Turquía a Ávila, una parte de Estambul".