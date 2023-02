La música ha venido este jueves a Tómatelo menos en serio de la mano de Ptazeta. La rapera de Las Palmas presenta Tiki Tiki, una colaboración con Lola Índigo que nació en un campamento de composición en Ámsterdam.

"Una de las partes que más me gusta de mi profesión es cuando me meto en el estudio y escribo. Yo siento que mi vocación es ser letrista y compositora por eso quería experimentar qué es un campamento de composición para ver qué hacen los compositores en realidad", ha contado a Chenoa al hablar de la experiencia que capitaneó en la ciudad holandesa. "Había muchas salas con muchos compositores, yo tenía la batuta porque estaban trabajando para dar forma a mi proyecto", ha seguido la intérprete.

Ptazeta cuenta que en este viaje surgió la canción. "Yo hice mi parte, Lola la suya, le dimos la estructura con los productores y... Tiki Tiki", ha añadido sobre la magia de la canción.

En Ámsterdam, la cantante vivió una experiencia llena de anécdotas. "Íbamos al coffee shop todos los días. Desayunaba allí, tenía que vivirlo", ha reconocido. "Desayuno normal y luego postre".

La colaboración con Lola Índigo —la segunda porque hay una inédita como contó en Cuerpos especiales— dio origen a una amistad musical clave para Ptazeta.

"Lola es superguay", asegura la canaria al hablar de su compañera, que dice le ha ayudado mucho. "En la industria es mejor callarse que hablar con todo el mundo. Hay opiniones que no puedes soltar pero sí decirle a alguien que tienes confianza", ha añadido la cantante, para la que esa persona de confianza es Lola Índigo. Con ella puede hablar sin problemas y pedirle consejos desde su experiencia.

Ptazeta, que trabajó con el productor argentino Bizarrap en la sesión 45, también ha hablado de la sesión 53 con Shakira y Bizarrap.

Dejando los chismes a un lado —"no me gustan y ese menos porque ni me va ni me vienen"—, la cantante solo puede aplaudir la creación: "Shakira, te amo. Como tiradera la clavaste porque atascaste hasta donde más pudiste atacar, que de eso se tratan las tiraderas. Y, como postura de mujer libre y empoderada, frente a la sesión, creo que es la mejor que lo ha hecho".

La cantante se ha enfrentado también a las pruebas habituales del programa y ha tenido que responder la pregunta que le dejó escriba María Escarmiento, invitada del viernes anterior: ¿Con qué concursante de Operación Triunfo te tirarías?

Aunque le costó recordar el nombre, Ptazeta acabó respondiendo. Me acuerdo de una chica que era una de las últimas que era de Canarias, creo que era Marilia. Ella, es que me acuerdo de ella", apuntó la cantante, que también describió a la concursante. "¿Ves como me acuerdo?", añadió antes de dejarle escrita su pregunta a Boris Izaguirre.

Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

