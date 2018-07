Enamórate de la voz de Mihail y del sonido hipnótico de 'Who You Are'

Después del gran éxito en su país de origen, el cantante moldavo Mihail lanza en Europa y Asia su primera canción 100% en inglés para dar el salto internacional. Descubre esta increíble voz en la hipnótica Who You Are , con la que apunta a ser uno de los artistas revelación de este año.

Aunque la música siempre ha sido su punto de enfoque, Mihail es un artista moldavo multidisciplinar que ha dedicado toda su vida al ámbito artístico en sus diferentes formas, desde la música a la pintura, el diseño gráfico y la fotografía, ámbito en el que ganado varios premios.

En cuanto a la música, empezó a tocar piano a los siete años, llegando a quedar en tercer lugar en el concurso nacional de música Gheorghe Murga en esta categoría; y a los nueve años empezó a tocar la guitarra.

Ya de adolescente, Mihail formaba parte de varias bandas locales como vocalista, guitarrista o al piano. Después de su etapa en el instituto, el moldavo realizó un Erasmus en la Universidad de Arte y Diseño de Cracovia para pagarse sus estudios y es donde empezó a tocar en varios pubs de noche a la vez que se auto-promocionaba repartiendo flyers en las calles anunciando sus actuaciones.

En 2010 fue galardonado como La Mejor Voz del festival folk de Moldavia y a partir de ahí lanzó sus primeros singles que atrajeron la atención de la industria musical en el Este de Europa. Fue en 2015 cuando obtuvo su mayor éxito con su tema Ma ucideea, con más de 65.000.000 visualizaciones en su canal de YouTube y siendo la canción más radiada en Rumania y Moldavia en 2016.

Después de estos éxitos decidió tomarse un año sabático para apartarse de los focos, de las redes sociales y los medios de comunicación. Se dedicó a viajar, a escribir, a explorar en su identidad musical y a producir nuevas canciones. El resultado ha sido Who You Are, su último single.

Una canción con un mensaje de auto-exploración, en el que el autor se pregunta si es feliz y si tiene sentido ser la persona que ha llegado a ser. Las imágenes del videoclip oficial de la canción grabado en un escenario de cuento en un lago en la región rumana de Transilvania, las imágenes a pesar de la sencillez no dejan indiferente.

Descubre el efecto hipnótico de Who We Are, que ya enamorado a las radios de Alemania y Francia y con el que Mihail también está dispuesto a conquistar el mercado español.