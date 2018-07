Queens Of The Stone Age anuncian concierto en Barcelona en julio

¡ Queens Of The Stone Age anuncian un concierto muy especial en Barcelona! Será el 11 de julio en la sala Razzmatazz donde, además de repasar los éxitos de su carrera, presentará su último álbum ' Villains'.

Queens Of The Stone Age / Agencias

Cuando Queens Of The Stone Age confirmaron sus asistencia al Mad Cool Festival en el mes de julio pensábamos que ya no podríamos verlo en otro concierto en nuestro país. Pero afortunadamente la banda liderada por Josh Homme acaba de darnos una gran sorpresa anunciando un concierto en Barcelona.

La cita será el 11 de julio en Razzmatazz, una gran oportunidad para poder ver a una de las bandas más importantes del momento en una sala con un aforo de tan solo 2000 personas. Las entradas se pondrán a la venta el jueves 17 de mayo a través de LiveNation.es y puntos de venta oficiales.

Además de hacer un repaso por grandes trabajos de su carrera como ‘Songs For The Deaf’, ‘Lullabies To Paralyze’ o ‘… Like Clockwork’, que les han hecho ganar el derecho a ser considerados como referentes en la historia reciente del rock alternativo, la banda de Palm Beach también presentará en directo los temas de su último disco 'Vilains'.

'Villains', aplaudido por la crítica, figura según numerosos medios especializados como uno de los mejores álbumes de 2017. Así explica Josh Homme el significado del título de este disco producido por el prestigioso DJ, compositor y productor británico Mark Ronson:

"El título ‘Villains’ no tiene absolutamente nada que ver con la política, no tiene relación alguna con Trump. Se trata de 1) una palabra que suena fantásticamente bien y 2) una referencia a las tres versiones de cada posible escenario: la tuya, la mía y lo que realmente ocurrió. Todos necesitamos luchar contra alguien o contra algo".