Los Morancos ironizan sobre Cifuentes, Letizia, Undargarín y la corrupción en ‘Sevillanas del "repaso"’

Los Morancos nunca desaprovechan una oportunidad para rajar e ironizar con los temas más polémicos del panorama actual. Hace varios meses denunciaban la brecha salarial con su canción 'El Presidente se tanga', en el que hablaban del día a día de la mujer trabajadora y criticaban las palabras de Rajoy: "No nos metamos en ese tema".

Pues bien, ahora han decidido poner un poquito de humor a los casos más sonados de corrupción política y al rifirrafe de la reina Letizia con Doña Sofía. El dúo formado por los hermanos Jorge y César Cadaval han vuelto a triunfar gracias a su nuevo tema 'Sevillanas del "repaso"' en el que, como su propio nombre indica, hace 'un repaso' que no deja títere con cabeza.

Cantando por sevillanas, Los Morancos mencionan a Jordi Pujol: "a Dios le he pedío yo, que convierta mi cartera en la de Jordi Pujol"; a Urdangarin: "a dios también le pedí, que convirtiera en mi cuenta en la del Urdangarin"; y la trama Gürtel: "un coche de caballos a mi y si no es Urdanganrin, pues que me ingresen lo que se perdió en la Gürtel".

Pero esto no es todo; el dúo cómico también se acuerda de la reina Letizia: "Quítate Antonia, que no me ve la gente que pareces la Leti", y del máster de Cristina Cifuentes: "¡Qué bailas pa hacer un máster! Los másters los dan en los chinos, hijo!".

Los Morancos también aluden en su pegadiza canción a Puigdemont: "Antonia, hija, no des más vuelas que pareces Puigdemont"; a Bárcenas: "lo último que he pedío, es que Bárcenas me diga dónde hay más sobresmetíos"; y a Rodrigo Rato: "A mis niños un helado y si no es un diputado, que me ingresen tó lo de Rodrigo Rato".

Una sevillana que ha triunfado en las redes sociales ya que, como siempre, Jorge y César Cadaval han conseguido dar en el clavo.