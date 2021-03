La curiosa historia de cómo Paco León se convirtió en director del videoclip de Dora Postigo

Que Paco León está detrás de las cámaras en el videoclip del bolero Ojos de serpiente de Dora Postigo es algo ya sabido, lo que no se sabía es cómo se convirtió en director del magnético trabajo de la hija de Bimba Bosé.

Fue él quien se puso a su servicio.

"Fue todo muy raro, de repente apareció en casa", reveló este jueves la artista en su visita al plató de yu No te pierdas nada. "Le encantaba el tema, decía que lo escuchaba todo el rato. Vino a casa y dijo que quería hacer el vídeo y dijo que ya tenía una idea... Superlanzado. Yo no me lo podía creer", confesó.

Igual que alucinó con la propuesta, tampoco se lo pensó. "Yo, encantadísima, claro", añadió cuando Alberto y Rober de Pantomima Full empezaron a bromear sobre el compromiso al que no podía decir que no.

"Trabajar con él fue una oportunidad increíble, un lujo", añadió la cantante.

El videoclip se estrenó el 6 de marzo de 2020. Un mes antes Paco León contó en una entrevista que había sido un rodaje "muy en familia": "La conozco desde pequeña, a su padre [el realizador y fotógrafo Diego Postigo]". Paco León quedó fascinado con el talento de la artista, y sobre todo con su edad. Solo hay que ver una de las publicaciones que hizo en Instagram unos días después de estrenar el videoclip de Ojos de Serpiente.

El vídeo está grabado íntegramente en Madrid. Se desarrolla en un baile, en un ambiente decadente y misteriosa. Dora desprecia a su joven amante, él se queda hecho polvo. Las prendas de Gucci se mezclan con las botas estilo cowboy, y las niñas vestidas de princesas bailan con adultos mientras Dora canta: "Es difícil quererte No puedo ni verte |Adiós a la euforia".

