Alba Reche: "No hay nada más honesto que escribir a las once de la noche en tu cama antes de ir a dormir"

Alba Reche acaba de estrenar una baladita un tanto intensa en la que habla de su mundo más personal. Para el título optó por formar un nombre compuesto: Esa también fui yo (quiero acordarme).

"Al principio iba a ser 'Quiero acordarme' pero una piensa y dice... Así es como así lo iba a conocer la gente, el estribillo es 'quiero acordarme' cuatro veces, pero para mi la conclusión era lo realmente representativo de la canción, que era el final apoteósico y orquestal de 'Esa también fui yo'", explica. "Dije, por qué no las dos, porque no sé elegir, por eso llevo el pelo de dos colores y mis canciones tienen dos títulos", bromea sobre estas dudas.

Su drama para lavarse el pelo

Y claro, de tanto dudar... Pues casi doble trabajo. Como el de lavarse el pelo. "Es un curro porque tienes que lavarte primero un lado de la cabeza y luego el otro, esto no deja de ser tinte fantasía. Me lo hacen en la peluquería pero cuando me lavo el pelo en mi casa me tengo que hacer un moño y luego el otro para que no destinte, porque sino el rubio sería también naranja, algún mechón se me ha colado", cuenta. "Tengo que secarlo mucho, dura el pelo mojado como 70 años por la decoloración", apunta.

Su equipo le recomendó hacer un tiktok para este nuevo tema, pero Alba Reche sigue teniendo dudas sobre esto de viralizar una canción. No le pega mucho. "Es un poco imposible pero yo invito, pensé que tenía imaginación hasta que tuve que hacer esto", cuenta.

Este es un single muy personal, no es lo habitual en la actualidad musical a la que estamos acostumbrados. "Era la más emocionante, la que más me emocionaba a mí", apunta. "Yo también consumo este tipo de canciones de 'lunes tristísimo", añade sobre la canción, que además ha abierto conversación con sus fans sobre el perdón a uno mismo y las cosas que se pueden cambiar para mejorar.

"Para las canciones me meto en una parte a la que no suelo ir tan a diario", dice sobre ese proceso de composición en el que tienes que rebuscar en tu interior. "Las conversaciones conmigo misma las llevo mejor, soy una hija de mi tiempo en este aspecto, todos tenemos movidas", aclara.

Nuevo EP el próximo otoño

Después de Quimera y La Pequeña Semilla llegará un nuevo EP. "Van a ser cinco canciones. La primera es No cambies tu andar y habrá un tercer adelanto poco antes del EP, es un pequeño recopilatorio de este tipo de música. Quería explotar este sentimiento de tristeza pero no hacer un disco entero porque la gente se iba a amargar", dice entre risas.

Las canciones de este mini álbum nacieron en su cama, mientras descansaba con sus dos gatos. "No hay nada más honesto que escribir a las once de la noche en tu cama antes de ir a dormir", asegura.

El vídeo de No Cambies tu Andar lo protagoniza su familia

"Si yo tengo a mi madre aquí, por qué voy a contratar a una señora que haga de mi madre", dice Alba, sin rodeos. No tuvo dudas a la hora de pedirle a su familia y sus amigas que fuesen parte de este videoclip. "Son las que mejor se lo pasaron, hablaron con todo el mundo, se hacen amigas de las piedras", cuenta.

