Eva Soriano e Iggy Rubín imitan a Alba Reche en 'Cuerpos especiales'

Sorpresa para Alba Reche en Cuerpos especiales. Es miércoles, y en el morning show de Europa FM, esto significa juego especial y risas aseguradas para nuestra invitada.

Alba Reche es la encargada de llevar todas las semanas a los oyentes de Cuerpos especiales sus recomendaciones musicales en su sección Europop. En ella, descubre nuevos talentos y nuevos artistas a quienes seguir la pista.

No obstante, la cantautora y artista española ha visitado este miércoles los estudios de Cuerpos especiales como invitada, con motivo de su nuevo estreno: Esa también fui yo (quiero acordarme).

Aprovechando que no ha mostrado su propia canción en su sección de descubrimientos, Eva Soriano e Iggy Rubín le han preparado un juego muy divertido: decidir quién hace la mejor imitación de la artista al presentar su nueva canción.

Alba Reche ha declarado vencedora a Eva Soriano, explicando entre risas que la imitación de Iggy Rubín "no tiene nada que ver con ella", y tampoco sus gestos. "Has hecho un gesto muy raro con la mano. ¿Cuándo he hecho yo eso?", bromeaba la artista.

Pregunta a la que Iggy Rubín ha respondido diciendo que si pusiesen por un lado su imitación de Alba Reche, y por otro lado de la propia artista en "doble pantalla sin imagen", sería imposible adivinar quién es quién.