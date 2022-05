Carolina Iglesias saca los colores a Silvia Abril: "Puedes contar que has votado a Chanel"

Carolina Iglesias y Silvia Abril han llenado de humor el parquecito de yu, No te pierdas nada. Han venido a hablar de la nueva temporada de LOL: Si te ríes pierdes, de la que son presentadoras y que cuenta con Lorena Castell entre sus concursantes.

"Su truco para disimular la risa es gritar", han contado sobre la colaboradora de yu, No te pierdas nada y presentadora de yu Music.

La visita ha servido para hacer confesiones de risa. ¿Cuáles son sus ases en la manga para hacer reír?

"Miro a alguien a los ojos y de repente guiño un ojo como si fuera una muñeca muerta", ha revelado Carolina Iglesias, para luego hacer una revelación: "Hemos descubierto que Silvia también tiene ese don".

La cómica lo ha heredado de su abuela, aunque dice que esa no es su secreto: "Yo tiro de las caídas. O la niña de Shrek. Me funciona. Es el recurso fácil".

La confesión de Carolina y Silvia ha llevado a Ana Morgade a hacer una revelación. La copresentadora de yu, No te pierdas nada también aprovecha las caídas, aunque no se cae tan bien como Silvia, a ella lo que se le dan bien son los pedos. "No puedes fabricarlo, pero hacerlo con la boquita...", ha dicho. "Si pudiéramos hacer pedos a voluntad seríamos diosas".

Pedos no puede, pero eructos sí. Esa es Valeria Ros, que ha hecho hasta una demostración de que sabe hacer una parte del abecedario eructando.

Ataques de risa fuera de lugar

De cómo hacer reír al día que se partieron de risa sin que fuese el momento. ¿Os ha dado alguna vez un ataque de risa en un lugar inapropiado?

"Me dio un ataque de risa en un entierro. Me equivoqué e hice una pregunta que no podía hacer. Era el entierro de mi abuelo, ¿os lo cuento?", se ha ofrecido Silvia Abril, que luego ha seguido la historia: "Dije: '¿Y la abuela dónde está?'. La abuela la habíamos enterrado hacía tres años".

Todo esto tiene una explicación: "Era una época que estaba viajando muchísimo al extranjero". Estaba desorientada ese día.

"Luego en las bibliotecas cuando estudiaba... y en una clase de danza hasta mearme", ha seguido enumerando la cómica.

El voto de Silvia Abril a Chanel

Dos días después del éxito de Chanel en Eurovisión 2022, en el parquecito han sacado un momento para hablar de la final.

"Estoy viviendo mi mejor vida como eurofan", ha confesado Carolina Iglesias, que después de lo que ha dicho Italia de Chanel no piensa volver a pisar el país.

Silvia Abril tuvo su momento en Eurovisión en 2008, cuando acompañando a Rodolfo Chikilicuatre, aunque también ha vivido esta edición con entusiasmo. "Yo no era proChanel porque la letra de la canción no me molaba y ahora estoy superfeliz", ha revelado, para luego contar que se "cagó en todo cuando fue el Benidorm Fest".

"Puedes contar que has votado a Chanel", le ha dicho Carolina Iglesias sacándole los colores y las risas.

Los colores porque desde España no se puede votar a España y las risas por lo que hizo para votar.

"Vi la gala con dos menores [su hija y una amiga de su hija]. Querían votar muy fuente, yo me puse muy nerviosa porque no había votado jamás en Eurovisión salvo el año en que participé en Eurovisión que me había votado a mí", ha continuado. "En el número puse el código y luego puse Ucrania 12. Y al cabo de un rato me devolvieron el mensaje porque era nulo. Y luego dije: '¡Pues voy a votar a España!", ha contado Silvia Abril, que de nuevo mandó el mensaje a un código. "Ana, no voté porque mandaba mensajes a un código... Jamás puse el teléfono".