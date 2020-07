Crushes, motes de la infancia y su 'parte de abajo', con Blanca Suárez, Ana Polvorosa y Nadia de Santiago

Después de tantos años y tantos capítulos... ¿Les da pena que se terminen Las Chicas del Cable? "Sí, da penita, aunque ya hace tiempo que anunciamos que sería la última temporada. Es un cierre de ciclo, da mucha pena", cuenta.

Y claro.. para hacer la promo por videollamada... ¿Se arreglan enteras o se ponen cómodas? ¡Blanca Suárez nos ha enseñado el pantalón de chándal que lleva por debajo, cualquiera lo diría! "Sí, arriba un poco mas arreglada y abajo cómoda", dice Polvorosa. "Yo empecé bien, pintándome los labios, y hoy ya un poco pijamera", reconoce Nadia de Santiago.

¿Hay algún país en el que les haya sorprendido el éxito de la serie? "Nos dijeron que en Canadá lo habíamos petado, fue flipante", dice Blanca Suárez.

Y como hay mucho fan desesperado por saber si la trama podría continuar, así que les preguntamos... ¿Es imposible que haya una sexta temporada tal y como acaba? "Podría haberla, sí", responden todas al unísono. ¿Y han hecho ya la fiestecita de final de proyecto?, ¿se han tomado unas copas juntas? "Acabamos a mediados de enero, nos fuimos de vacaciones y volvimos juntitas para la cuarentena, así que no... Está pendiente", cuentan.

Ana Polvorosa interpreta un papel LGTBI en la serie, ¿ha recibido mucho apoyo en las redes por visibilizar el tema? "Sí, claro". Además la transexualidad salió de la lista de enfermedades mentales en el año 2018... ¡Hace nada!

¿Son ellas de darse atracones de series?, ¿o las ven muy de vez en cuando? "Como me enganche a una serie la veo muy rápido", dice Ana. "Yo las degusto, poco a poco, a veces me cuesta parar así que voy poco a poco", cuenta Nadia.

¡Momento de jugar a 'pa ke quieres saber eso'! Sometemos a las tres actrices a una serie de preguntitas algo "personales"... ¿Crush de famosos cuando eran pequeñas? "Me encantaba Keanu Reeves, ahora me atrae menos", dice Polvorosa. "Harrison Ford", dice Blanca Suárez, que cuenta que "recortaba sus fotos". "Había uno de los Back Street Boys, y Brad Pitt, claro", dice Nadia.

Un clásico... ¿La tortilla de patata, con o son cebolla?, ¿han tenido alguna vez un apodo? "A mi me llaman pequeño pony desde los 16, lo tengo tatuado". "Mi hermana me llama Nany, me lo puso mi primer novio, lo escuchó y se le quedó". "A mi me llaman Ana Mari", cuenta Polvorrosa.

¿Qué es lo primero que hacen al despertarse? "Coger el móvil y hacer pis", dice Blanca. "Yo abro persiana, saludo a mis animales", explica Ana. ¿Pero qué es, una princesa Disney? "Yo hago un pis y miro por la ventana", cuenta Nadia, que además no tiene persiana.

