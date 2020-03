Los BackStreet Boys cantan 'I Want It That Way' para recaudar fondos para el coronavirus

La recaudación de fondos para el coronavirus vuelve a unir a los BackStreet Boys. Han pasado más de 25 años desde que conocimos a la banda de chicos que eclipsó a millones de adolescentes, unos artistas que continúan levantando a un fandom nostálgico que suspira por aquellos años de portadas, photocalls, conciertos y giras mundiales.

La banda, que ha vendido más de 140 millones de discos por todo el mundo, ha querido aportar su granito de arena a la lucha contra el coronavirus.

Lo hicieron desde sus casas y a través de unos vídeos caseros, resucitando su himno 'I Want It That Way' para todos los que veían la gala, organizada por Elton John, desde el sofá de sus hogares. Medio planeta está confinado y los conciertos virtuales se han multiplicado, siendo Los BackStreet Boys los que más comentarios han acumulado en las redes sociales. ¡Los 90 nunca defraudan!

Pero el grupo de Nick Carter no fue el único que participó en el evento solidario, que consiguió recaudar un millón de euros. Lady Gaga, Billie Eilish, Mariah Carey y Camila Cabello o Shawn Mendes también conectaron a través de Fox con los hogares de millones de estadounidenses.

De hecho, la actuación de Shawn Mendes y Camila también ha sido muy comentada en redes, pero por un problema de afinación un poco... ¿Evidente?

